公幼吃有機餐 家長免出錢

自2月21日的第2學期起，公立幼兒園將可吃有機餐點。圖為北市教育局長視察公托狀況（北市教育局提供）

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中國時報
／台北報導

106學年度第1學期起，台北市在內的各縣市國中、小營養午餐都使用「4章1Q」食材；北市教育局7日進一步表示，自2月21日的第2學期起，政策將向下延伸到公立幼兒園，每周補助每名學童4.8元吃有機餐點，家長不需額外負擔，預估可造福1萬8855位2到5歲幼童。

使用「4章1Q」食材

4章1Q代表吉園圃標章、CAS有機農產品標章、CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷認證標章以及台灣生產溯源QR Code。而去年9月開學後，台灣國中、小學生營養午餐食材都符合4章1Q規範。

北市教育局學前教育科長吳文誌表示，第2學期開始，全市149座公立幼兒園將完全比照國小，各園可自行選擇每周吃1次有機蔬菜、每周吃1次有機米，或是每周吃5次4章蔬菜。

盼每天都吃有機餐

吳文誌進一步說明，市府補助國小學童每周8元吃有機餐，幼兒園學童的食量大約抓國小學生的10分之6，所以每周補助4.8元；以106學年度第2學期來說，公幼學童1萬8855人，總預算約為180萬元，但私立幼兒園以及非營利幼兒園不再這波政策範圍之內。

至於學童的餐點量、補助金額，將視政策上路後1至2個月的辦理狀況，再決定如何調整；如果成效與回應佳，期待以後能變成每天都吃有機餐。吳文誌也表示，2018年將先由教育局編列預算支應，明年起則由各校自行編預算，但都不需要家長額外支出。

(中國時報)

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