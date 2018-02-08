年貨online 不上街也能血拼

2018年02月08日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

春節採購伴手禮不想人擠人？新北市府即日起至9日舉辦「好禮傳情拜年去」活動，集結來自新北市各區知名伴手禮，祭出千份產品7折、免運費等優惠，在「PChome商店街」限量開賣，民眾不用到年貨大街也能「血拼」，也盼透過電商平台，協助傳統產業創造更多收入。

電商模式推廣全台

新北市經濟發展局7日舉行開賣記者會，新北市各大伴手禮業者推出自家產品，希望能獲得消費者青睞。

經發局長張峯源指出，過去市府採取舉辦年貨大街邀民眾前來採買，但這次希望透過線上電商平台，讓消費者不僅限於新北市民眾，藉電商模式讓優質伴手禮推廣到全台甚至是國外，提升新北好禮品牌知名度。

經發局指出，本次募集伴手禮包括三峽老店代表「金三峽」的金磚鳳梨酥、坪林嚴選茶行「滴滴香」的東方美人茶、板橋人氣老店「新珍香」的蔴荖與牛扎餅、土城伴手禮名店「手信坊創意和果子」的鴻運葱明糕雙層禮盒、石碇傳統手工麵線「石碇許家手工麵線行」的功夫麵伴手禮。

享優惠還可免運費

另還有新店蛋黃酥節冠軍「拉菲樂」的柿柿天佑禮盒、蛋黃酥節人氣獎「格麥」的西瓜酥、中和糕餅名店「金蕎」的帝王酥，以及結合烏來原住民特色香料的「阮的肉干」馬告肉干，還有人氣團購甜點店「艾波索烘焙坊」的巧克力蛋糕。

經發局指出，7日中午12時起已上網開賣，10項新北伴手禮商品優惠7折起，還可享免運費優惠，每樣產品限量100份售完為止。詳洽：http://www.pcstore.com.tw/store4510/。

(中國時報)