有活動中心沒座椅 有形無體

新竹縣安興國小2年前開始招生，二期工程減項後發包，預計年後動工，不過刪減項目卻讓家長及地方人士憂心「有形無體」。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣竹北市為人口正成長地區，新竹縣政府新建的東興國中、安興國小2年前開始招生，不過2校皆面臨二期工程招標不順的狀況，其中東興國中二期工程面臨5次流標，現經2次刪減施工項目重新招標；安興國小則在減項後重新招標，刪減項目預計透過增補經費方式再施作，以免落入「有形無體」的窘境。

有硬體卻無設備

新竹縣政府教育處指出，安興國小重新發包減少的項目包含座椅，以及活動中心、演藝廳的投影設備等，另外還計畫將原先會發出噪音的冷氣改成吊隱式，若要重新增補，恐需近3000萬元經費。

儘管安興國小在減項後順利發包，並預計春節過後施工，最快今年底、最慢明年過年前即可完工，不過減項的部分則令家長和地方人士憂心「有形無體」，有活動中心卻沒座椅，因此也期望爭取教育部經費，讓師生擁有完善的活動空間。

中央核撥經費仍不足

無獨有偶，同年招生的東興國中卻面臨二期工程招標5次皆流標的狀況，二期工程內容包含專科教室、辦公室，還有多功能綜合球場、停車場等，但因招標不順，原先中央核撥經費也面臨卡關的窘境，縣府工務處、教育處也配合減項，預計再重新招標。

國民黨籍立委林為洲7日邀請教育部國民及學前教育署長邱乾國，前往新竹縣各級學校視察，其中包含東興國中及安興國小，邱乾國也允諾協助安興國小「先刪後補」所需的經費，並視工程期程核撥，另外東興國中狀況也相似，希望先有硬體設備後，再來協助內部設施等，不過即使有中央款項，仍需要地方配合款協助。

(中國時報)

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