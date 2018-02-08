7路線健康公車 直達大醫院

台中市政府規畫健康公車服務偏鄉民眾，落實偏鄉交通正義！（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

偏鄉民眾就醫不便，台中市交通局陸續規畫658、659、246、989、616、617 及 200路等7條健康公車路線，提供直達當地主要醫療院所及市區大型醫院的乘車需求。交通局長王義川說，健康公車不但提升偏鄉長者及行動不便人士就醫便利性，也落實偏鄉交通正義。

交通局指出，針對偏鄉居民醫療，早年往往青壯人口需為家中長者就醫交通而煩惱，甚至須請假接送長輩就醫，間接影響工作；為讓民眾無後顧之憂，市府近年積極在山、海、屯等地區新闢健康公車路線。

解決長輩就醫問題

王義川說，如神岡新闢989路公車到豐原醫院，大安及大甲地區新闢668路、699路公車到大甲光田及李綜合醫院；後續更新闢658路、659路公車從大安、大甲等地行駛國道往返台中榮總、澄清等市區大型醫院。讓青壯年人口不用擔心長輩就醫交通問題。

交通局表示，住在風頭水尾的大安區民眾，以前如要到台中榮總就醫，須先從大安搭公車到大甲市區，再轉車經過清水、沙鹿才能抵達，一趟路程花2個小時以上；現在透過658路公車，除班次密集，由大安經大甲行經國道直達榮總，單程只要1小時，節省一半時間。

7成配置無障礙服務

王義川強調，經統計目前有近80％路線配置無障礙車輛服務，占整體班次數約70％，無障礙車輛服務更遍及全市29區，領先全國多數縣市；公車路線數從103年202條增加至106年的222條，106年總發車班次也較103年增加9萬3000班，總運量也較103年增加1185萬人次。

(中國時報)

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