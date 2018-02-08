彰縣拆違章工廠 不許再搶蓋

2018年02月08日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府動手拆第1家違章工廠後，全縣首波被列入行動方案共8家，勢必在3月底前完成拆除，但前年520以後的新增違章就高達109家，陷入是否有第2波拆除的不確定中？縣府表示，絕不允許再投機搶蓋，但「歷史性」問題，會逐步來消化解決。

頂番婆水五金 經濟奇蹟

農地汙染「汙」出天樣代價，重新建立土地使用秩序，刻不容緩，首波拆除行動，造成財產和工作機會的損失，沒人樂見，但民眾也感受到，遏止歪風滋長，不能再懦怯以待。

彰化縣長魏明谷表示，頂番婆水五金創造台灣經濟奇蹟，為在地創造就業機會，1年產值500億以上，且是從70年代發展起來，未來縣的國土計畫分區，會規畫出一套合理的土地使用方式。

彰化縣建設處長戴瑞文表示，鹿港頂番婆區聚集300多家工廠，全坐落特定農業區，沒一家符合地目，採小型工業區開發，也無法解決問題，配合4年後公告縣的國土計畫分區，朝向重訂都市計畫。

爭取延長輔導至2031年

魏明谷指出，配合中央輔導未登記工廠合法經營政策，積極輔導未登記工廠補辦臨時工廠登記計有1555家，全國第2，爭取延長輔導期至2031年6月2日，穩定在地經濟發展。

農地改工廠並非彰化縣特有，經濟部公告全國169區特定農業區提送內政部辦理分區調整作業，彰化縣占31區，其中有9區奉內政部區委會同意調整為一般農業區，是全國第一。

縣府表示，欣大公司已寫下彰化首例經中央核准興辦事業計畫，正辦理使用地變更編定為丁種建築用地，投入公共設施、做好緩衝綠帶，尋求解套，已有成功案例可循。

(中國時報)