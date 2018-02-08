凍傷虱目魚俗賣 一尾50元

連續低溫造成雲林沿海虱目魚損失慘重，漁民為減少損失，7日冒著寒風打撈凍傷虱目魚上網求售，每尾只要50元（見圖，張朝掀翻攝），吸引不少民眾購買

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中國時報
／雲林報導

連續低溫造成雲林沿海虱目魚損失慘重，漁民為減少損失，7日冒著寒風打撈凍傷虱目魚上網求售，每尾只要50元（見圖，張朝掀翻攝），吸引不少民眾購買，漁民表示上月與近日2波寒流，虱目魚幾乎全軍覆沒，賣完就沒魚可賣了。

賣完就沒魚可賣了

連日天寒，漁民即使抽取水溫較高的地下水注入漁塭，仍無法搶救不耐寒的虱目魚，凍斃虱目魚只能丟棄或賣給加工廠處理，尚有氣息的凍傷虱目魚，則送給親友或自己廉售。

台西鄉漁民林添丁表示，養了40餘年的虱目魚，這波寒流雖不是最冷的，卻是時間最長的一次，他的漁塭養了約1000尾虱目魚，上個月中寒流損失2成，這幾天寒流又損失6、7成，幾乎是全軍覆沒。

識貨民眾忙撿便宜

林添丁說，為了減少損失，這幾天一大早就冒著寒風打撈凍傷虱目魚，趁著還新鮮時請兒子上網廉售，這些虱目魚都有2台斤以上，肥美碩大，市價至少100元，他自己俗俗賣，1尾只要50元，吸引不少識貨民眾前來撿便宜。

民眾說，凍傷虱目魚其實還相當新鮮，這幾天天氣寒冷，買來煮薑絲魚湯，非常暖身，因此與親友合購1次買了20尾，也算幫忙漁民減少損失。

漁民指出，虱目魚若凍斃就不新鮮了，只能賤價賣給加工廠，非常不划算，因此大家都會搶收凍傷虱目魚廉售，將損失減至最少，希望相關單位能設法補助，讓漁民過個好年。

(中國時報)

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