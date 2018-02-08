救災優先 綠營暫停競選活動

2018年02月08日 04:11 中國時報 林宏聰 、 陳可文 、 潘建志 、 莊哲權 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮地震嚴重，綠營高雄市長初選4位參選人考量救災優先，陸續暫停初選活動；高雄市長陳菊在臉書宣布捐款後，黨籍立委紛紛跟進，台東縣長黃健庭也捐10萬、澎湖縣長陳光復捐1日薪、高市議長康裕成捐1月所得。

民進黨高雄市長初選參選人陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟因花蓮地震打亂步調，各陣營緊急取消7日既定行程，經審慎討論，陸續宣布以搶救花蓮震災受困人員優先。

陳其邁致電內政部長葉俊榮，要求積極搶救受困人員，並採取預防措施避免災害擴大，他也決定停止競選活動，呼籲國人一起為災區民眾祈禱。民進黨黨中央決定取消周末的辯論會，管媽原訂周六鳳山造勢，也宣布取消。

造勢、辯論會取消

林岱樺原本8日要開記者會，發表她的經濟政策，對花蓮地震同感大悲，臨時取消活動，並呼籲全民為花蓮祈福集氣。趙天麟則指派原籍在花蓮的助理趕赴災區協助。

高雄市長陳菊率先在臉書宣布，捐1個月所得，「期盼大家一起幫助我們的兄弟姊妹」，包括陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟等人皆響應捐款。高市議長康裕成也捐1月所得，協助花蓮賑災。台東縣長黃健庭、澎湖縣長陳光復皆第一時間捐款，屏東縣長潘孟安說，此時以救難為主，之後會視狀況捐款，並協助募款。

前總統陳水扁創辦的財團法人凱達格蘭基金會，則捐款10萬元給花蓮縣政府專戶，為地震救助略盡棉薄。

(中國時報)