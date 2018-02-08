2018年02月08日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

在少子化的衝擊下，竹北市為台灣少數仍在新建學校的地區，近9年來，光是在竹北市，便有4所新建學校如東興國小及興隆國小，以及2年前開始招生的東興國中、安興國小等4校，不過也因新竹縣政府財政困難，建校即便有中央補助，仍需地方自籌款項，讓相關工程進度不如預期順利。

新竹縣長邱鏡淳任內即新建4所學校，另外還設立六家高中，以及修繕湖口中學、麻園國小等學校，以追趕新竹地區學生數成長的狀況。立委林為洲也表示，由於新竹縣財政困難，一年預算僅200餘億，無法與直轄市一年動輒上千億的經費相比，且經常門又占8成，新竹縣很難獲得足夠經費建置、補充現有教育需求。

「減項發包成為竹縣特有現象！」林為洲認為，在解決少子化的前提下，教育部應針對有新設學校需求的人口成長地區訂立特別規定，否則等於變相懲罰人口成長的新竹縣。

除了東興國中二期工程因經費不足持續流標、安興國小減項發包後補足，林為洲及教育部教育部國民及學前教育署長邱乾國，也前往湖口中學了解遷校案、竹東市區學校舊有硬體更新案等部分視察。

邱乾國也指出，針對安興國小減項後發包不足項目部分，會視工程期程協助補足，且東興國中未按預期發包所造成的財務缺口，也會由國教署吸收負擔，並在後續持續協助。

(中國時報)