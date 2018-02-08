機場植生牆推花博 合影送好禮

出席貴賓與機長「虎爸」啟動「花博宣傳專機」首航，宣布拍照抽好禮活動開跑。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

為行銷花博盛會，台中市政府於台中國際機場入境長廊，設置30公尺長的植生牆，7日宣告為期1個月的抽獎活動起跑，邀請旅客在全國4大機場出入境時，與任何花博意象合影，上傳到「大玩台中」粉絲頁，就可抽住宿券、餐券等好禮。

花仙子舞者帶來象徵花開的彩帶舞，台中市副市長張光瑤、觀光旅遊局長陳盛山、市議員楊典忠、王立任等，與機長「虎爸」一同啟動「花博宣傳專機」首航。張光瑤表示，台中世界花博跟其他地方不同，除展出花卉及植栽技術外，還表現台灣對於生態保育的重視。

花博「活廣告」設在台中機場入境長廊，由市樹五葉松及市花山櫻花迎賓，植生花牆種植3600株秋海棠、變色草等草花，石虎機長則駕駛「花現台中」彩繪飛機，邀旅客於花博期間，造訪后里、豐原及外埔3大展區。

陳盛山感謝松山、桃園、台中及高雄等4大機場協助，於旅客服務中心、電梯和空橋等處設有花博意象；即日起至3月7日止，入、出境旅客拍照上傳臉書「大玩台中」粉絲頁即可抽獎，有福容大飯店住宿券、麗寶Outlet餐券及賽車場、摩天輪體驗券等好禮。

4月至5月將有第二波「花現台中」彩繪概念機艙問世，飛行亞洲各大城市宣傳花博。自台中國際機場出入境的遊客憑花博照，還到旅客服務中心兌換獨家「石虎鑰匙圈」。

(中國時報)

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