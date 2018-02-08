居服員有愛 失智獨老如添孫

2018年02月08日 04:11 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

23歲弘道老人基金會居服員王瀞儀服務高雄市85歲失智嚴爺爺，一開始被趕出來，她用耐心化解老人家的戒心，用時間慢慢取得信任，花了3個月「讓他習慣我來」，半年來培養出有如祖孫般的情感。

居服員年紀偏高，王瀞儀是少數年輕的居服員，她去年從弘光科技大學老人福利事業系畢業後，立即投入長照，她現在服務8件個案，其中住在鹽埕區新興街的嚴爺爺讓她印象最深刻。

嚴爺爺祖籍浙江，念空軍官校時與前行政院長唐飛同班同學，他後來轉當警察，退休後獨居在鹽埕區警察宿舍，有失智症，女兒在屏東工作，難以兼顧，向弘道求助，由弘道派王瀞儀前往居家服務，每天到家幫忙拖地備餐及幫爺爺洗澡。

王瀞儀說，嚴爺爺剛開始很排斥她，把她趕出去，她就到外面站10多分鐘再進去，因爺爺失智，已不記得剛剛才趕她出門，爺爺很客氣，不吃她帶去的東西只喝果汁，致營養不良，也不習慣讓客人幫他洗澡，她用3個月才取得他的信任。

弘道7日邀請住三民區的76歲獨居涂阿公到嚴爺爺家中一起圍爐，兩位長輩首度相見歡，兩人都失智，也曾走失，但見面互動熱絡，涂阿公未婚無子女，認識嚴爺爺說「多人多福氣」，非常高興；弘道準備3菜1湯及甜點，陪著兩老提早圍爐過年，王瀞儀也一旁細心的為嚴爺爺搯湯、夾菜，貼心如孫女。

(中國時報)