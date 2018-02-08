燃煤鍋爐退場 最高補助50萬

新北市長朱立倫上月宣布未來不再核發新設生煤使用許可，並讓燃煤鍋爐在2年內全數退場，為鼓勵業者響應政策，新北市環保局7日宣布，即日起針對工業燃煤鍋爐汰換及瀝青業改用天然氣燃料提供補助，金額最高可達50萬元。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市長朱立倫上月宣布未來不再核發新設生煤使用許可，並讓燃煤鍋爐在2年內全數退場，為鼓勵業者響應政策，新北市環保局7日宣布，即日起針對工業燃煤鍋爐汰換及瀝青業改用天然氣燃料提供補助，金額最高可達50萬元。

環保局指出，新北市境內有10家瀝青廠，環保局自2014年起推動瀝青業者自主管理，將異味處理設備裝設作為必要條件，納入該業別的操作許可證中，2016年更領先全國公告「瀝青拌合程序固定汙染源許可審查原則」，加嚴排放標準，督促業者持續進行汙染物減量。

為逐步改善瀝青業異味汙染，即日起優先針對新北市領有瀝青混凝土製造程序固定汙染源操作許可證的瀝青業者，提供燃料油改天然氣補助，盼提升廠商汰換意願，減少空氣汙染物排放。

環保局表示，依據燃煤鍋爐效能驗證檢測結果，燃煤鍋爐排放的空氣汙染物，即便經過防制設備處理後，粒狀物排放仍是燃氣鍋爐的15倍，硫氧化物與氮氧化物則分別為10倍與3倍，影響空氣品質甚劇。

為讓燃煤鍋爐提前汰換，新北市運用2017年秋冬季節空汙減量獲得的800萬元獎勵金，針對新北市境內領有生煤使用許可證的業者，提供燃煤鍋爐汰換成燃氣的補助，最高可獲設備補助金50萬元，申請期限至107年10月31日止。

(中國時報)

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