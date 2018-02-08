中原大學木博館奪iF獎

中原大學文化創意研究中心以「大溪木藝生態博物館品牌設計」，榮獲「設計界奧斯卡獎」美譽的德國iF設計大獎品牌設計獎。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

中原大學文化創意研究中心2015年起，負責「大溪木藝生態博物館品牌設計」，以「森、水、街、館」4項文化特色融入木博館公有館社及街角館中，日前獲得有設計界奧斯卡獎美譽的德國iF設計大獎「品牌設計獎」。

中原大學文化創意研究中心由商業設計系老師林昆範主持，他表示，大溪有200多年歷史，相較於嶄新的公共建設，大溪的魅力在於新舊並存的生活方式。他說，設計品牌時，將古舊房舍訴諸在地故事產生認同，如何將大溪品牌價值得以延續，更是當前任務的最大目標。

林昆範說，他將大溪設定為「自然的森」、「生活的水」、「文化的街」、「產業的館」，擷取成「森、水、街、館」4項文化特色，並融入大溪木藝生態博物館的公有館社及街角館中。

他又說，表示此次和木博館的合作計畫是文創中心首次將公部門的公共建設項目提高至國際格局來建置，參賽時更以「大溪木藝生態博物館」作為主題，跳脫以往另命作品別名來參與競賽。此次獲獎，除了讓大溪的文化資產被看見，也希望讓台灣更多的人文資產可以獲得重視與參與。

木博館長陳倩慧表示，自2015年設計並運用木博館品牌識別系統以來，運用於文宣設計、紀念品、博物館制服、行政文件書信、街角館串聯行銷等等，逐步落實品牌識別系統於館務運作及行銷層面，並將識別設計延伸至大溪老城區周邊觀光指標設置運用，也傳達出木博館的多元樣貌及核心精神。

(中國時報)

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