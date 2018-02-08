推廣愛閱 二林鎮圖借書送紅包

彰化縣二林鎮立圖書館春節前夕舉辦借書送紅包活動，開辦首日就吸引不少民眾「借書」兼「沾喜氣」。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

借書拿紅包！彰化縣二林鎮圖書館為刺激民眾閱讀的習慣，今年寒假至農曆春節期間，破天荒舉辦「借書送紅包」活動，民眾1次借10本書，就可拿紅包抽獎。館長邱文輝說，7日活動開跑，借書民眾突然就暴增逾30％。

邱文輝表示，二林圖書館藏書多達7萬2000多冊，從語文、應用科學、歷史地理、宗教到美術，種類應有盡有，琳瑯滿目，堪稱是知識寶庫。二林鎮長張國棟也說，歡迎鎮民踴躍借書，讓這個寒假、春節可以過得更充實。

「看書的人減少了！」過去平均每年約有1萬5000人次會來借書，借閱的圖書約達8萬冊，但可能是受到網路書籍影響及民眾閱讀習慣改變，借書民眾正逐年在減少，去年下降到每年僅剩1萬2000人次，而年借閱的圖書也下滑到6萬5000冊。

最近，適逢寒假與農曆春節即將到來，二林圖書館為了應景並讓民眾沾喜氣，決定出奇招吸引民眾來借書，凡是在2月25日前，持借書卡1次辦理借閱10本書以上者，就可以現場抽紅包，紅包裡的獎項多達200多種，有文具組、廚具、書籍等。

借書拿紅包抽獎，消息才發布就立刻吸引民眾熱烈回應，甚至有1家3口一口氣借了30本，接著開心「抽紅包」，不論是抽中保溫壼或是安慰獎，大家都很高興，直說「摸到紅包就很開心。

更有小朋友說，原本都是到圖書館來看書，為了抽紅包，已經拜託媽媽讓我借書回家看過年。

(中國時報)

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