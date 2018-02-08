2018年02月08日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

全國首套具車聯網功能的智慧型公共自行車Smart T-Bike系統，7日有500輛車正式在台南市啟用。這套系統具有使用者健康管理、智慧尋車、緊急通報等3大功能，民眾只要在使用前先完成T-Bike App系統的更新，即可體驗智慧自行車的各項功能。

台南市政府交通局長林炎成表示，Smart T-Bike是在原本的台南市公共自行車T-Bike上，加裝具定位及通訊功能的車上機，車身後土除有明顯黃色的Smart+符號，方便市民辨識，透過手機與自行車租賃系統的結合，可記錄騎乘資料供使用者查詢，像每次騎乘距離、消耗的卡路里及減少的二氧化碳排放量。

林炎成強調，儘管每個車上機造價1萬多元，但提升服務品質，收費仍一樣，等於加料不加價；全市1500輛Ｔ-Bike中，初期先建置500輛Smart T-Bike，未來市府還將繼續爭取中央補助，全面擴大到全市所有T-Bike。

負責研發系統的台南應用科技大學管理學院院長熊正一也指出，Smart T-Bike還備有內建定位系統，如果使用者不小心遺失車輛或遺忘車輛停放位置，可透過App啟動尋車功能，即可找到自己車輛的位置。

熊正一說，為了強化行車安全，Smart T-Bike更能提供緊急求救系統，客服人員可及時發現路倒車輛，主動關心使用者情況；使用者也能透過App系統，一鍵求援，輕鬆與客服人員聯繫。

此外，Smart T-Bike App在車速超過15公里的情況下，還會以黑屏提出車速過快的警告，並關閉人機溝通界面，降低危險發生的機率。

(中國時報)