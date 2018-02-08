晶鑽案認罪 李嘉詳判1年6月

2018年02月08日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

新北地院7日審結因前新北市地政局副局長王聖文墜樓死亡而受社會矚目的晶鑽弊案，依貪汙罪、行賄等罪分判業者李嘉詳、李勝輝1年6月、6月徒刑；收賄40萬元後讓未完工建案取得使用執照的台北市建管處工程員戴一貫，遭判7年10月徒刑。本案可上訴。

晶鑽建設負責人李嘉詳疑與新北地政局副局長王聖文有不尋常金錢往來，王聖文也遭檢舉在塭仔圳重劃區開發案收受李457萬元佣金，去年2月檢廉前往王聖文位於桃園住處搜索後，王下午藉故支開妻子，並留下「我沒有拿錢」遺書後從住處跳樓輕生，檢方也以王聖文死亡，處分不起訴。

但檢方調查發現，2014年8月戴一貫於審核晶鑽建設負責人李嘉詳委請代辦業者李勝輝申請內湖晶鑽帝寶建案使用執照時，明知該建案並未實際竣工、檢附的竣工照片是修圖偽製，卻仍在收受李嘉詳、李勝輝交付的40萬元賄款後核發使用執照。

2016年李嘉詳等人故技重施，於新北市水利局陳姓約僱人員檢查三重晶鑽御品建案的下水道設施等項目時，交付6000元賄款遭拒。

由於李嘉詳、李勝輝在審理中坦承犯行，新北地院依貪汙、賄賂、登載不實文書等罪，分別判處1年6月、6月徒刑，均褫奪公權1年。

至於收賄讓業者建照過關的戴一貫，雖僅被查獲收賄40萬元，但他犯後態度不佳，新北地院依貪汙罪判戴一貫7年10月，褫奪公權4年，沒收犯罪所得共40萬元。

其餘涉案4名業者均判處3至5月不等徒刑，均可易科罰金。

(中國時報)