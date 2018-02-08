竹縣警數位實驗室 辦案添利器

2018年02月08日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

隨著科技進步，網路犯罪比例逐年增加，新竹縣政府警察局刑事警察大隊成立科技犯罪偵查隊，並設置數位鑑識實驗室，添購多項相關設備，不僅有機會還原手機、電腦已遭刪除資料，也可透過相關器材快速檢測不明粉末是否為毒品等，警方辦案更添利器。

新竹縣警察局長張榮興表示，現今犯罪型態推陳出新，網路、電腦犯罪甚至是傳統販毒集團透過網路科技犯罪比例也不斷增加，透過網羅資訊安全、網路科技犯罪偵查專業的人才，以及引進數位鑑識及偵防設備，也有助於警方快速分析。

新竹縣警察局去年底查獲大批安非他命原料氯假麻黃鹼，即透過拉曼光譜儀分析成分確認，科偵隊成員則利用大數據分析，搭配國道即時車行系統偵辦，迅速掌握嫌疑人行蹤，尚未分頭運貨便先攔截，成功阻止毒品原料再製並流入市面。

新竹縣長邱鏡淳、新竹地檢署檢察長姜貴昌、新竹科學園區管理局、同業公會及工業技術研究院等單位代表，7日前往了解數位鑑識實驗室設備與運作方式。

警方指出，目前還有添購電腦鑑識工具包，未來將以成立「大數據分析治安情資整合平台」為目標，將原有犯罪資料庫與公私立企業可用於偵查的資料整合，進行關聯分析，增加破案契機。此外，在數位鑑識實驗室中，還有設備可以還原遭刪除的手機、電腦資料，甚至是通訊軟體的對話等，藉此了解犯案過程或可做為辦案證據。

(中國時報)