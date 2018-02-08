南港商三特公辦都更 招商

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中國時報
／台北報導

台北市政府都更處7日舉辦「南港商三特公辦都更」招商說明會，吸引不少廠商代表前往。都更處表示，南港不僅是三鐵共構節點，隨著國家在當地發展生技園區、北部流行音樂中心等重大建設，北市推動的「東區門戶計畫」儼然成形，呼籲業者搶先投資「攻占據點」，並強調南港後市絕對可期。

以往南港工業區林立，但近年來展覽館、高鐵站進駐後，吸引業者投資旅館及娛樂商業，讓當地轉型相當快速。1月分市府針對「南港商三特」召開說明會，台北市副市長林欽榮表示，當地除了要打造超越北車的大型客運轉運站外，另外還要設立國際會議中心、商場及國際級旅館，要讓南港成為北市新地標。

市府昨在會中指出，位於忠孝東路七段的南港商三特公辦都市更新案，是台鐵局百分百持有土地，並委託北市府以公辦都更方式公開招標興建，其中樓板開發面積高達8萬坪，透過權利變換下，北市府可分得1樓轉運站以及可容納2000人的會議中心，而台鐵則是分回房地。

對於投資人而言，除了可以引進目前政府亟欲在當地發展的生技產業外，同時還能興建商場及旅館等行業，而目前位於南港車站內的商場績可謂「強強滾」，已在當地匯集人潮，成為商業寶地，更是吸引業者投資的主要因素。

市府也表示，早在開說明會前，就有不少廠商甚至是國際業者詢問「南港商三特」的狀況；市府預估，該公辦都更案預計總投資額在220億元左右，而招商作業將在4月截止，而市府也保證，若業者有興趣投資，市府方面絕對會加快作業腳步，希望能趕在7月與廠商簽約。

(中國時報)

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