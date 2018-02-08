泰國IPITEX發明展 元培摘2金

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中國時報
／竹市報導

元培醫事科技大學近日受邀在泰國曼谷國際貿易中心參加泰國IPITEX國際發明展，此次是元培首次派員參加，兩件作品都榮獲金牌，另，「抗介白素-6受器抗體之新用途」，更獲得馬來西亞特別獎，表現相當亮眼。

元培醫事科大研發長徐治平教授表示，此次發明展在泰國曼谷舉行，元培是受邀前往參加，泰國是新南向國家中頗具發明實力的國家，計有24個國家共1000多件作品競技。

2件作品中，1件是由醫技系的劉葦君同學經老師徐治平老師與台中澄清醫院院長鍾元強、恩主公醫院主任張漢隆共同指導的發明，跨學界與醫院合作的舊藥新用的發明「抗介白素-6受器抗體之新用途」。

這項發明是利用類風濕性關節炎的標靶藥物介白素6受體抗體攻擊具有k-ras突變引導上皮生長因子受體標靶藥物無效的大腸直腸癌腫瘤，可抑制腫瘤生長、侵犯、有絲分裂以及血管新生作用，在完成臨床前試驗後，可望直接進行第2期人體試驗，將可提供無法使用標靶藥物的病人另一種選擇。

另一件則是由王祥光、聞其瑋、欒政庭同學由醫放系老師郭宗德指導的「食物腐敗預警裝置」，運用感應器與物聯網技術，偵測食物腐敗時產生的二氧化硫、氨氣等，預警食品初步腐敗，減少其生成物，如細菌等，汙染其他食物造成大量腐敗。

這項發明產品可應用在監控冰箱、儲藏室或其他保存食物的區域，讓食物尚未腐壞前就已經得到預警。

(中國時報)

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