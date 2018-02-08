警局緝毒聲押 毒販嚇到挫賽

2018年02月08日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣警察局執行安居緝毒專案，查獲9件販毒、1處加工分裝工廠，逮捕81嫌犯，9人聲押獲准。其中，三義吳姓毒販眼見警方即將搜獲藏匿的毒品時，竟緊張得當場「挫賽」，專案人員趕緊遞上衛生紙，解除尷尬的場面。

苗栗檢警為落實「新世代反毒策略」並執行「安居緝毒專案」，由檢察官統合指揮苗栗縣警察局結合憲兵、縣調站及海岸巡防署苗栗機動查緝隊，以販毒據為大樓及毒品交易熱點，全力掃蕩藥頭、毒販與新興毒品。

檢警聲請法院核發56張搜索票，查緝販賣毒品之大樓與社區處所，扣得各級毒品計5548公克及改造手槍2支。苗栗縣警局7日指出，專案行動查獲販賣毒品9案，毒品分裝場1處及被據為販毒地點的社區6處，查獲犯嫌81人，其中涉嫌製造、販賣、運輸共計12人，檢方聲押10人、法院裁押9人。

縣警局刑大隊查獲潘姓女子掛羊頭賣狗肉，以販賣鮮魚掩護販毒，另在台中烏日區查獲一粒眠毒品壓錠廠案，竹南警分局查獲非法持有改造手槍1支、毒品153公克，頭份警方查獲非法持有改造手槍1支。刑大另在三義查緝吳姓毒販時，他眼見藏匿的毒品快被搜獲，一時情急竟當場「挫賽」，狼狽被送辦。

此次查緝毒品案已報請檢方指揮偵辦，強化不法事證蒐報，犯嫌遭聲押率為83.33％，較去年聲押率20.26％，大幅提升63.07％。警察局長林炎田呼籲，發現住居所有毒品交易，可逕向警方檢舉。

(中國時報)