救災放中間 政治擺兩邊

2018年02月08日 04:11 中國時報 柳金財

花蓮地區6日深夜發生強震，陸續傳出房屋倒塌、人員傷亡與失蹤的重大災情，蔡英文總統立即趕往災區探視，陸委會主委張小月也表示有兩位陸客輕重傷，同時陸委會、海基會及海旅會已分別向對岸通報。然而，國台辦主任張志軍卻與花蓮縣長傅崐萁聯繫，表達願意派遣救援隊赴台協助救災，並表示已緊急啟動涉台突發事件應急機制，對遇難民眾表達沉痛哀悼。此種跳過陸委會、海基會協商，逕行聯繫地方政府的救災模式，儘管表達了善意但如何落實恐有困難；面對大陸的「救災政治學」，蔡政府恐怕越來越陷入左右為難的困境。

首先，大陸持續邊緣化民進黨在兩岸關係的角色及影響力。因政黨輪替後在「九二共識」的共同政治基礎上已斷裂，導致兩岸兩會中止協商。大陸基於統一戰線策略，以接受、默認、否認「九二共識」，區分泛藍聯盟、柯文哲、泛綠陣營，花蓮地方執政者為認同「九二共識」的泛藍勢力，故陸方願直接與之協商。在兩岸官方協商對話關閉下，國台辦跳過陸委會、海基會管道，直接溝通，形成大陸中央對台灣地方的對話「新模式」。

事實上，這已重回扁政府時期陸方刻意架空海、陸兩會，裂解台灣內部的中央與地方關係的局面。蔡政府如欲與陸方協商，必須接受「九二共識」；如不願意協商，就必須冒著推辭陸方基於「兩岸一家親」主動協助救災之批評。儘管以台灣救災及危機處理能力應可妥適處理花蓮震災，但民進黨將被批評因意識形態治國而謝絕大陸救援，若此時又接受美、日救難協會協助，恐怕在兩岸民族主義聲浪下，救災將淪為兩岸的政治較勁。

其次，蔡政府兩岸政策陷入被動困境，陸方在兩岸經濟社會融合、居民待遇優惠政策下，單邊主義行為越來越片面實施，台灣反制成本增加。甫剛結束的中共中央對台工作會議強調「時不我待、只爭朝夕」的精神，貫徹中共對台決策部署。大陸會更強化以單方片面、操之在己的作為，來實踐「促統」目標。從推出「卡式台胞證」，提供台灣民眾生活、就學、就業「居民待遇」、啟用M503航線，到此次提供花蓮地區救災援助，皆為單邊主義，不待與台方協商的片面行為。

最後，蔡英文的民意及兩岸政策支持度持續下滑，婉拒陸方協助喪失對話的機遇，將證明其兩岸問題治理能力不足；而陸方過於單向融合、主動介入惠台措施，也可能激起具主體意識民眾之疑慮。換言之，兩岸當局若欠缺協商，對雙方來說正如「雙面刃」。

陸方提出主動救援台灣震災，若民進黨政府好好接球，或可視此為雙方良性互動的契機。但陸委會對大陸願意提供協助表示感謝並婉拒了，這原可逐步營造善意氛圍的機會就此坐失。然而，蔡政府若仍執著政治原則，陸方類似這種直接與台灣地方或社團溝通的作為仍會持續，不僅將邊緣化民進黨的兩岸角色，拉攏民心更是關鍵。屆時民進黨發覺民心已轉彎，可能為時晚矣。

（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)