像空氣一樣重要的司法公正

2018年02月08日 04:11 中國時報 羅智強

「司法公正，是像空氣一樣重要的東西，悄然存在，不被感覺，一旦被抽走，只有窒息。我不想窒息，只有微弱地呼吼。」

這是2013年我請辭總統府副祕書長時說的一句話，當時，心中極受挫折，甚是沮喪。沮喪者，倒不是我丟官去職，前路茫茫，而是看到「司法公正」受到傷害，而我和許多理念同道不斷大聲疾呼在《刑法》增訂「妨害司法公正罪」，卻如狗吠火車，令我覺得心憂氣急。

對我的挫折，當時陳長文教授勉勵我，社會的進步不是一蹴可幾，除了為所當為、言所當言，更重要的就是要有耐心。持續堅持正確的事，社會共鳴不是不到，只是有時候會「遲到」。

去年底，陳師孟屢屢囂張、公然地恐嚇司法，引發社會公憤，陳長文覺得實在「太超過」，加上《公投法》門檻下降，過去要增訂「妨害司法公正罪」，沒有立法院的同意全無可能，而現在，卻可以透過直接民主，訴諸公意，透過公投來促使修法。

陳長文認為，杜絕權力者伸手司法的時候到了，便要我研究提出公投的可能性，這是「反妨害司法公正公投」提出的由來。

這個公投，到底重要在哪裡呢？這麼說吧，以陳師孟的言行或一些試圖用政治力影響司法者的做法，在香港，若被判「妨礙司法公正罪」，可被處以終生監禁，在美國和許多民主國家中，也是必須坐牢的重罪。但台灣卻沒有妨害司法公正罪，所以，任何正常人都知道陳師孟的說法囂張離譜，對他不齒，但陳師孟卻可以依然故我地打起「I never listen」的粉紅豬領帶，跋扈地向世人宣告，我就是要踩司法，你奈我何？

最可怕的是，陳師孟是「對的」，因為在台灣的現行法律下，你真的拿他沒轍，台灣沒有妨害司法公正罪，陳師孟踩司法就是沒罪，不用接受制裁。一個「師孟」竟成「司法惡夢」，這是台灣的悲哀。

但問題是出在陳師孟身上嗎？恐怕不是，是台灣的法制漏洞，給了這樣的人弄權的空間，給了這樣的人踐踏司法的仗恃。陳師孟之如此囂張的最大靠山，不是民進黨、不是蔡英文，是台灣沒有妨害司法公正罪。

所以，說「反妨害司法公正公投」是為了打陳師孟，那是侮辱這個公投案，也侮辱妨害司法公正罪。制訂「妨害司法公正罪」要約束的不是陳師孟一個人，而是所有不管在明處或暗處的「陳師孟們」，因為，民主與法治是孿生子，沒有法治就不配稱民主，而法治最核心的價值是「司法獨立」，這是為什麼我們要站出來推動反妨害司法公正公投的原因。司法的敵人，就是民主的敵人！世上絕無司法不公，卻能穩定的民主政治。

秉持這個理念，陳長文和我才決定成立聯盟、推動這個公投。至於大家關心的馬英九角色，事實上，這個公投案，是聯盟主動提議的，馬英九是被動受邀擔任領銜人。當我們把公投的主文和理由書寫好時，我告訴陳長文，這個公投案最大的難關在第二階段，要提出近30萬份連署書，其實並不容易，陳長文說他想找馬英九當領銜人，可以提高公投的能見度，我當時還對陳長文說，馬英九可能不會同意，畢竟他若同意，得承受許多政治解讀，對馬英九來說，並不需要把自己放在一個會再度被政治炮火加擊的地方。

陳長文還是決定一試，馬英九很乾脆，表示願意為促進台灣的司法公正盡一分力，擔任領銜人，但也和聯盟約定好雙軌進行，馬英九單純領銜，而由聯盟負責連署期間的連署書蒐集與議題宣傳事宜。

最後，「反妨害司法公正公投」是「對事而非對人」，個別政治人物對司法的干涉影響固然也可能很大，但聯盟更關心的是為什麼政治人物有機會干涉司法，是因為台灣的法制有漏洞，沒有對權力者約束的「妨害司法公正罪」，才使得政治人物有了灰色地帶，可以把手伸進司法。我們希望的是，打造一個不受政治力影響的公平司法空間，這需要大家一起共襄盛舉。

我又想到陳長文對我勉勵的談話，是的，公道不是不來，只是需要耐心。

（作者為反妨害司法公投聯盟執行長）

(中國時報)