少了警覺 監測科技也枉然

2018年02月08日 04:11 中國時報 卓亞雄

6日深夜花蓮芮氏規模6的強震，經過20餘小時搜救，進度有限。淒風苦雨，搜救單位、家屬無不心焦，失聯人數降低緩慢。很遺憾，搶救現場顯得凌亂，輪番巡視的長官吸引了搜救過程及輿論的目光，黃金搜救僅有的幾十個小時，分分秒秒流逝。

總統來了、行政院長來了，軍方3顆星將領也蒞臨坐鎮。災防外圍的科技部、觀光局話都多，但奇怪的是，《災害防救法》指定的地震災害應變主管機關內政部沒看到人，葉俊榮哪去了？為什麼救災單位各行其事？立法院的災防設計漫無章法。

怪地震來得突然？實在說不過去。台灣因菲律賓板塊擠壓歐亞大陸板塊，日據時代就開始地震研究，設置全島地震觀測網，尤其台灣東北側，板塊擠壓使得地震頻繁，更是研究的焦點；然因地殼累積能量的釋放有太多不確定性，至今對地震發生仍未能掌握。但這次對序列型地震一無警覺，太說不過去。

絕美的花蓮邊陲，東邊的琉球島弧與歐亞大陸板塊擠壓數千、上萬年沒停過，幾個要命的交錯點是米崙斷層、花東海岸山脈；1950年代花蓮兩次大地震，斷層研究即大力度地展開。為什麼這次序列型地震可防範卻未防範？

下陷、倒塌的統帥大飯店超過40歲了，是在地老牌地標，也是花蓮首幾座高樓層建築。統帥飯店完工前後，花蓮地震並沒有明顯起落，但之前很少有地震災害傳出，因為花蓮人知道怎麼與地震共存，房舍蓋得一如火柴盒，低矮趴在地表，地震能奈我何？

統帥不算高層建築，為什麼之前地震挺過來，這次卻倒塌？只能說人類計算的耐震、抗震並沒有猜透地牛翻身是怎麼來的。1995年1月日本關西發生的阪神大地震，之前東西向國道關西高速公路，日本非常自豪於單臂支撐，省工、省料又美觀，譽為工程界的神話；沒想到阪神大地震是直下型，把關西高速公路毫不保留地全線扯倒。

統帥挺立期間，雖曾數度因地震造成外牆磁磚剝落，但大抵還能安然矗立，其後也曾做過結構補強，但這次地震仍沒能挺過，只能說原先預設的地震模式與這次不一樣，包括這次花蓮大橋、七星潭大橋的受損，仍須地震界進一步分析。

會不會有下次的0206地震？沒人趕打包票說不會，現下能做的，是請花蓮鄉親務必加強防災、避災的警覺，少了警覺，再好的地震監測科技也是枉然。現有的遙測地震網、全球定位系統、水準測量已運作了超過半世紀，對地殼變動有相當的掌握，但民眾若無對地震的戒備心，對這些地殼的監測資訊一定全然無感。

再者，身處地震頻密發生地區，需想清楚怎麼與地震共處。追求更高樓層、更多樓地板面積？還是設法與地震共存？這次倒塌的房舍全為高樓層建築，這是個警訊。花蓮房子怎麼蓋？縣府要有一套在地的規範，民眾希望多些樓地板面積，但更希望建物安全。（作者為資深媒體人）

(中國時報)