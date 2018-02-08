別再用價值掩蓋數值

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中國時報

2月6日晚間，花蓮強震造成4棟大樓塌損，以及6死200餘人受傷。回想兩年前的同一日，台南維冠金龍大樓也因震災倒塌，在蔡政府所有官員中，賴清德可能最有感，因為兩年前他正好擔任台南市長，現在到了中央，又面臨花蓮強震，此刻正是賴院長好好做功德的時刻，就算蔡政府平時不燒香，當災害發生後也該臨時抱佛腳。蔡總統和賴院長應好好利用本次機會，改善我國災害防救的體質，千萬別像當年只會苛求馬英九要「坐車」勘災，卻無法用同樣標準要求自己。

就技術層面而言，人類一直透過災變學習教訓，回想1995年阪神地震，垂直型地震和混凝土箍筋不足的問題便得以顯現，其後的建築法規也融入了盆地效應、土壤液化等概念。同樣在1999年的921地震後，建物耐震規範又進一步提升，包括建物與斷層的距離、鋼筋的綁匝彎勾角度等實務問題都陸續獲得重視。雖然對於「耐震補強」的討論也所在多有，但除了成本因素之外，原有的老舊受損結構能否承擔外加的補強，補強構件是否會干擾原本使用型態，都是實際執行上不如想像中單純的課題。

就法律層面而言，由於建築結構的品質往往在設計和施工期間就已決定，因此未來《建築法》是否要規範並落實一定規模以上的建物，需由第三方進行設計審查與施工中查驗，可以趕緊討論定案。此外，面對老舊建築的都更，先撇開冗長的程序不談，光是都更之後需要負擔高額的房屋稅，就讓許多民眾猶豫再三，其原因在於新房屋單價估值較高，也連帶在計算房屋稅時，造成新屋比舊屋稅額大幅攀升。其實新房屋抗災震能力佳，能減輕公安疑慮，也省卻將來發生災害的善後成本，政府應該給予「折扣」，用政策來鼓勵大家從事更新。

就制度面而言，除了事前的防災之外，還有災難發生後的救災、減災和離災工作，既然都更腳步因為「保障人權」的呼聲高漲而趨於牛步，但起碼在災害發生之後，如何能透過事權的統一，讓未來的複合型災害發生時，不會因為主管機關各有不同而影響救援效率，並讓社會趕緊恢復運作是另個不容忽略的面向。特別是台灣即將邁入高齡社會，一旦災後無法趕緊進行減災和離災，許多的老人恐怕沒有辦法熬過這麼惡劣的環境。

民進黨政府向來喜歡用「價值」訴求，去掩蓋「數值」真相，為了廢核而導致空汙嚴峻、為了聲援人權而忽略重大建設的更新，這都非常不智。天災頻傳，人心惶惶，百年地震周期將屆，但台灣屋齡超過30年以上的老屋仍逾400萬戶，天災示警：蔡政府不要再搞政治鬥爭了，好好重視各項統計數字背後的民生隱憂，方為國家之福。（作者為國家政策研究基金會策研組副召集人）

(中國時報)

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