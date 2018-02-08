2018年02月08日 04:11 中國時報 鄭博文

日昨花蓮大地震造成花蓮地區多處民房倒塌，已有不少民眾殞命，這些悲劇一如當年921地震造成台北、新北房屋倒塌，或者是大前年除夕夜台南大地震的維冠大樓倒塌。要避免倒塌悲劇一再重演，加速都更是當前政府的迫切施政，為何推動都市更新如此牛步？關鍵在許多住戶都有「一坪換一坪」的觀念，而不願再掏錢來重建自己的房子。

車子舊了危險性增強，民眾就懂得花錢再買新車來代步，房子老了、舊了，花錢整建或重建更是天經地義，只要住戶願意分攤重建經費，政府從旁協助找建築師或相關非營利組織操作，就可避免土地價格被建商做帳而暴漲，但操作過程中住戶間確實有付不起而反對的，也有一些不願意重建的住戶。但已通過的《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》與修法中的《都市更新條例》無法有效解決釘子戶問題，不妨參考《土地法》第34-1條的立法精神來解決釘子戶問題，讓都更能順利推動。

《土地法》第34-1條規定，共有土地或建築改良物，其處分、變更及設定地上權、農育權、不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾2/3者，其人數不予計算。共有房屋改建與共有土地處分並無不同，因此個人建議，內政部或未來立法院能運用此法精神，對單一建物只要有2/3住戶同意即可改建，擺脫目前都市更新由建設公司掌控方式，改由住戶自主，但這一做法必須配合獎勵措施，方能奏效。

目前自辦都更台北市與新北市有現金補助，台北是530萬元、新北280萬元，以案補助是有些激勵，給錢是刺激住戶最實在的誘因。若住戶同意改建，建議政府給予每戶興建經費與房租補助，並由政府聘請重建建築師並支付設計監造費，重建費用扣除補助款後的不足額由銀行全額貸款，興建期間利息由政府負擔，完工交屋後再由私人負擔計息，利息比照國宅低利貸款，相信危屋、老屋屋主會響應，都更的腳步就會加快，新屋防震能力高，悲劇就不會重演。

對不同意或無力負擔的都更住戶，也建議新屋完工後，一樣可以進住，其新屋由政府設定抵押權，等出售或繼承再由政府收回重建差額費用，這種更新方式打破「一坪換一坪」的操作模式，全台都可通用，同時也創造出建設公司代建的工作，根本不會打擊建設公司業務，可創造多贏局面。（作者為國立屏東大學副教授）

(中國時報)