社論-滅得了國民黨 滅不了中立選民

2018年02月08日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨政府上台還不到兩年，年底就要面臨地方大選檢驗，然後2020年初又要進行總統與國會大選，從現在開始足足有兩年，台灣將陷入一切以選戰勝敗為考量的不穩定期。這對執政不力、飽受民意抨擊，卻是精於權謀算計的選戰常勝軍民進黨而言，或許可以轉移焦點，甚至稍作「解脫」；但對望治殷切，企盼國家社會能有長遠、穩定發展的台灣民心，卻是最難以承受的危機。

民進黨祕書長洪耀福日前對今年底選戰情勢的一番分析，恰可看出民進黨這種以「敵我矛盾」界定政黨競爭的極端心態，及「選戰勝負高於治國成敗」的扭曲思維。他說，2018年選戰「要讓國民黨再輸一次，讓台灣再贏一次」，這些反對改革的力量才會死心，共產黨徹底了解台灣民心真正的走向，台灣才能真正長治久安。他還說，民進黨在2020選舉時，不是考慮柯文哲的問題，「對我們來講，國民黨才是民進黨主要的敵人和對手」。

依照洪耀福宣稱的戰略觀與其邏輯，可概略濃縮為四點：一是，民進黨代表絕對正義且正確的改革力量，凡是不支持或反對民進黨的改革，都是「反改革的保守力量」。二是，國民黨等同於反改革力量，必須徹底消滅國民黨，反改革力量才會死心、中共也才會看清。三是，國民黨還沒有死絕，千萬不能放鬆大意。四是，雖然蔡英文總統民調不振，很多人對改革不滿，但仍支持蔡總統，因為愛之深責之切。這四點論述，固然流露出民進黨取得執政後權力的傲慢、偏執，以及自我感覺良好、喪失反省能力的病態，更可怕的尤在於其「改革自大狂」與對「消滅敵黨、選贏至上」的迷戀。

先論前者， 世人皆知改革比革命更難，但不是凡以「改革」為名，便取得絕對的正當性；改革除了目的與目標的正確之外，還須視時機、步驟、手段等各方面的處理與考驗，絕非一句「改革不怕得罪人」就取得正義的通行證。以一例一休的反反覆覆，先是激怒了廣大的勞工，也得不到企業的支持，繼之以《勞基法》的再修法，又缺乏足夠的溝通以建立充分共識，僅以一個空泛的改革訴求與口號，就要大家一體遵行，豈不荒謬？

還有推動年金改革對軍公教清算鬥爭的批判言語、將農田水利會改官派的抓權奪產效應，又好比處理抗爭的昨是今非、雙重標準，令昔日的社運同志感到錯亂寒心，其間的改革價值與意義究竟又何在？如今竟還變本加厲，把一切有異議、「非我族類」的人全都打到對立面，這已不只是認定「其心必異」，而根本就是要「除之後快」了！

再論後者。從各種民調中可發現，台灣至少有4成以上民眾，自認為是中立選民，而且有越來越高的比例完全不認同現有的任何政黨，如果不去了解其背後的各種深層因素，把不支持蔡英文和民進黨的人，統統簡化成是反改革、是國民黨在裡頭作祟，還以為政黨就代表今天的台灣政治與選舉的全貌，這就不僅是幼稚甚至是危險了。進一步來看，政黨競爭是民主常態，但絕非你死我活的敵我矛盾，就算國民黨的組織被你消滅了，但原先支持國民黨理念路線，或者說不支持你民進黨的那麼多台灣人民，難道說你也就視而不見了？也不怕執政的基礎越來越窄化？

台灣歷來就是高度移民構成的社會，經過多年來民主改革的深化，現在更展現出豐富多元的結構風貌，從兩岸關係的推動發展，到台灣自己的各種建設，面對不同政黨與團體的想法意見，如果沒有智慧與耐心，透過充分的溝通整合，許多事情根本難以有效推動。這正是現在執政的民進黨最必須當頭棒喝、徹底面對的從政初衷，而不應光以打贏選戰、取得權力為主要從政目的做考量，更不能只顧著照顧自己的選民、綁好自己的樁腳、護住綠營鐵票縣市。

民進黨原以為，經過前兩次大選，不僅已取得從中央到地方的完全執政，而且幾乎把國民黨打得只剩最後一口氣，再經過這1年多的各種政治追殺，肯定要讓藍營從此滅絕，沒想到現在自己都不得不承認國民黨還沒有崩盤。問題是，民進黨應該好好釐清戰略輕重，建立正確的心態，打贏選戰是為了取得權力，最終目的是在建設國家、造福人民，而不是反其道而行，耽溺選戰的勝負不可自拔，最終誤己誤黨更誤國。

(中國時報)