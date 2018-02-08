2018年02月08日 04:11 中國時報 主筆室

溼冷的寒風中，花蓮乃至於各地連日地震，且餘震不止，令人益感不安。6日深夜，高達7級的強震，因地震深度只有10公里，屬於淺層地震，幾乎全台有感，更在花蓮造成至少4棟大樓傾倒或塌陷，目前所知，不僅已有民眾不幸罹難、200多人受傷，還有人失聯，相關單位正在全力搜救中。時間分分秒秒過去，加上天寒地凍，使得搜救工作益為困難。在此除了要持續為花蓮祈福，也要向搜救人員獻上感謝。

花蓮強震引發國人高度關注，蔡英文總統和賴清德院長來到災區，指示相關部門全力搶救；大陸國台辦、海協會也緊急啟動涉台突發事件應急機制，了解災情與搶救情況，並表示願意提供包括派遣救災隊在內的救災協助；曾在311海嘯中深刻感受到台灣溫情的日本，在花蓮強震發生後不到2小時，就有網友在推特PO文發起募捐活動。

而國內不少NGO也快速成立緊急救難小組和專線，許多國人自動自發捐贈物資，希望能給予災區民眾直接的幫助。此外，黨產會同意解凍婦聯會資產，允准捐款花蓮震災4200萬元，這筆捐款可說是救命錢。萬事莫如救災急，婦聯會在接到黨產會以口頭同意方式准許相關計畫後，已開始作業。

然而就在全國為花蓮強震揪心不已時，反核人士竟口出冷血的風涼話，以所謂的天譴註解天災，除了令人感到憤怒，更讓人看到僵化的意識形態對基本人性所造成的扭曲，政治人物對此尤應特別留意。

然而，此時此刻，相信人們都能體認，台灣這麼小，大家的命運休戚與共，天災不分藍綠，請放下恩怨，一同投入救災、搶救人命。

(中國時報)