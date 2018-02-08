面對災難 我們不孤獨

2018年02月08日 04:11 中國時報 劉屏

花蓮發生規模6.0的強震，災後首日至少就有6人不幸罹難，另有200餘人受傷，數十人失聯，建築物傾倒4棟、橋梁封閉2處，警消、國軍正全力救援。

這個世界災難頻傳，以美國為例，剛結束的2017年是美國歷來天災最嚴重的一年，颶風、水災、森林大火一共有16起，損失高達3060億美元，折合新台幣逾9兆元。2005年，美國遭到史無前例的卡翠娜颶風襲擊，那一年的天災損失是2150億美元。

就全世界而論，去年也是多災多難。不久前美聯社列出全球去年10項慘重災情，分別是：辛巴威狂風及暴雨，百餘人死亡；中國大陸洪水，百餘人死亡，100萬人被迫搬遷；秘魯水災，百餘人死亡；阿富汗大雪，百餘人死亡；剛果土石流，百餘人死亡；斯里蘭卡暴風雨，200餘人死亡；墨西哥大地震，200餘人死亡；哥倫比亞土石流，300多人死難；獅子山洪水，600餘人死亡；洪水肆虐印度、孟加拉、尼泊爾，造成600餘人死亡，受到衝擊的高達4100萬人。

在災難面前，人類顯得多麼無助，在大自然面前，人類又是多麼卑微。統計數字告訴我們，美國去年平均氣溫是歷來第3暖，僅次於2012及2016年。這個趨勢如果不能扭轉，專家擔心未來會出現更多的乾旱、森林大火、穀物欠收。

再保險公司統計，全球去年共有710件天災，平均每天將近2件。面對災難，美國人經常建議3件事：祈禱、捐款、接受相關訓練使自己能在必要時協助別人。這3件事有1件是立即可做的，就是祈禱。造物主不但賜下生命，也賜下愛心。當別人的生命面臨危難，就是我們發揮愛心的時刻。真誠的祈禱，是大有功效的。

為救援人員祈禱，求上蒼增加他們的力量，也賜給他們平安；為受困的人祈禱，願他們有堅強的心志及體力，永不放棄；為相關部門的調度工作祈禱，願上蒼添加他們智慧，使人員及物資適時發揮最大效用；為罹難者的家人親友祈禱，求上蒼減輕他們的傷痛，幫助他們重新獲得盼望；為傷者的早日復元與重建祈禱，願他們感受到周遭的關愛與上蒼的垂憐。

面對災難，我們學習到：腳下的地面不是那麼堅實，高聳的大樓不是那麼穩妥，賴以生存的環境不是永保無虞。因此我們就更加謙卑，承認自己的不足，畢竟眼前的一切都可能在剎那間歸於烏有，我們在高唱雙手萬能的同時，又能掌握什麼呢？因此我們要尋求彼此的諒解，承認自己的錯誤，原諒別人的錯誤。畢竟人生無常，計較了多年，突然發現只是一場空，什麼都帶不走，又何必徒留遺憾呢？

2001年美國遭到911恐怖襲擊，紐約受創最為嚴重，其後一段時間，很多紐約人走進了結婚禮堂。因為感到生命可貴，更感到旦夕福禍，既然相愛，就趕快完成終身大事吧。

父母的傷痛、孩童的啼哭，我們不能充耳不聞；倒塌的房屋、折損的樹木，我們不能視而不見。為什麼有災難，我們未必全然了解，但我們知道，我們不是獨自面對災難。

(中國時報)