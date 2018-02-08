2018年02月08日 04:11 中國時報 莊奕琦

近日來美股狂瀉接著又大幅反彈，讓人領會到股市頓時風雲變色的戲劇張力，反應市場的極度不安，這必然與美國的總體經濟政策息息相關，未來又如何影響國際總體環境和對我國政策的影響與啟示，頗值探究。

川普為承諾競選政見「美國第一」、「讓美國再次偉大」，去年底通過稅改大幅降低企業稅稅率、提高所得稅的標準扣除額、鼓勵美國企業留滯海外的獲利匯回等，企圖以減稅刺激國內消費與投資，進而帶動經濟成長與維持強勢美元的地位。

緊縮的貨幣政策會減少總需求，而寬鬆的財政政策會增加總需求，故對總產出的影響不確定，但未來利率必然快速上升，增加投資成本，同時對股價帶來負面效果，這次股價狂瀉恐怕是金融市場預期未來利率必然攀升對經濟景氣不樂觀的表現。

這次川普的減稅，時機頗值爭議，因經濟已然復甦，而減稅是否真能刺激消費與投資並不明確，包括考量未來稅率會增加，財富未必增加，企業利潤雖增加，若沒有投資機會或預期未來經濟不樂觀，則投資也不會增加，故消費與投資的最終需求不必然增加，而匯回美國的資金若沒有直接投資機會，有可能轉為證券投資甚至帶來資產泡沫，這些都是川普減稅的不利或不確定因素。

但可以確定的是，目前美國國債約20兆美元，這次的減稅規模達1.5兆美元，減稅會加深美國的財政赤字與國債負擔，強勢美元的論調難以持續，資金不再回流美國，短期甚至有礙出口，加深貿易赤字，更加大已然不平衡的國際貿易結構。

川普減稅還有一特色是讓企業及高所得者成為最大贏家，故長期還會加劇所得分配不均。因此，川普的減稅政策未必或不能讓美國再次偉大，但卻會加劇美國景氣循環的波動。

未來國際間尤其先進國家的減稅競賽將啟動，國家間的稅負差距會逐漸弭平，這是租稅全球化的一個重要趨勢。但減稅的效應將加深政府財政赤字與限縮移轉支出，更加劇所得分配的不均，而短期資金快速跨境挪移亦將使國際金融市場更趨不穩定。

對台灣而言，投資美國，有利分散我國對外投資，連結美國供應鏈，對國內的技術升級與產業發展有利，尤其是在先進製造及新興產業領域。國內目前投資遲滯，外人直接投資除租稅誘因外，一國的經濟潛力、勞動市場特徵、技術進步和競爭力、市場規模、政治穩定度等更是重要影響因素。而愈開放的經濟體、更好的基礎設施、更獨立的司法體系、較高的實質匯率等，更可吸引服務業的外人投資，這些或許才是決策者應該認真思考的公共政策。

（作者為國立政治大學經濟系特聘教授）

(中國時報)