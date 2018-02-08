美國優先 哪有親台政策

2018年02月08日 04:11 中國時報 曾復生

美國國會參議院外交委員會日前通過《台灣旅行法》法案，並排入參議院院會議程。目前國會兩黨對本案共識相當高，而且已獲得眾議院通過，預期將會順利在參議院過關，逕送川普總統簽署成為法律，准許台美政府所有層級官員互訪。不過，北京當局可能將此視為挑釁「一中原則」，形同美中攤牌並造成台海局勢動盪。

美國國會這項法案主要是為加強台美合作關係，雖可能被解讀為美國墊高牽制中國的籌碼，但亦可成為支持台灣與大陸發展建設性對話的信心後盾。川普若簽署同意《台灣旅行法》，將凸顯中美在台灣問題上邁向針鋒相對的新形勢。然而，台灣朝野政黨或可歡迎美國國會的友台措施，但更需深思美中兩國若因此項政策轉變交惡，台灣恐將首當其衝，未蒙其利先受其害。

兩岸關係的「美國變數」已讓台灣徘徊在十字路口。台灣想要在美中戰略矛盾格局中開拓生存空間，就必須發展新國安戰略，一方面歡迎美台交流合作質量提升，同時亦需主動化解兩岸長期敵對心結。台灣也應該積極鼓勵美、中健康競合，美中關係若能營造雙贏循環，台灣將有空間與大陸發展互信機制，亦可與美國維持合作，並開創美中台共贏的新格局。因此，台灣應主動呼籲中、美積極溝通，化解戰略利益矛盾，並務實接受台美與兩岸同步發展互惠關係。

美國國會有意強化美台合作質量，推動《台灣旅行法案》，成為川普政府執行對中國策略的工具，台灣應該冷靜以對，寵辱不驚。如果川普考量顛覆「一中政策」的代價高，否決國會的《台灣旅行法》，台灣可順勢擺脫選邊的壓力。反倒是川普若同意簽署該法案，台灣則更需謹慎應對，因為台海恐成為美中角力場域，讓台灣捲入風暴。

民進黨全面執政後，北京愈來愈憂慮台灣走向獨立，因而決定對台灣採取更多強勢作為，要求蔡總統接受「一中底線」的對話基礎。川普國安戰略強調「美國優先」，只對賣軍火有興趣，台灣如果繼續緊抱美國，必須付出更大代價。美中台戰略利益的結構比重差距懸殊，蔡總統對台美關係的虛實不能有不切實際的期待，因為美國只有「親美政策」，沒有「親台政策」。

面對中美台競合的複雜情勢，蔡總統除應掌握美中綜合國力消長、川普對北京政策與作為變化、美國應對台海兩岸的態度變化，以及北京對台政策變化等關鍵指標外，還應該調整一廂情願的「擁美抗中」舊思維，勇敢提出「一中」內涵的兩岸和解論述，為北京當局鋪陳優雅的下台階，才能避免被美國吃定。

為應對川普可能挑釁「一中原則」的變數，兩岸領導人應該共同努力，營造「兩岸人民同屬中華民族」的新共識，建立互信對話平台，維持台海和平穩定，莫讓川普「震撼主義」謀略得逞。

（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)