2018年02月08日 04:11 中國時報 廖咸浩

大學時學第二外語法文的時候，老師教我們唱的第一首法文歌叫做「雲雀」。但歌詞卻讓我大吃一驚：歌詞一開始便唱道：「雲雀啊，可愛的雲雀，我要拔你的毛！」然後，先從雲雀頭部開始拔，拔完頭再拔嘴、再拔眼、再拔頸、再拔翅、再拔腳、再拔尾，最後拔完胸，至此算是大功告成。我當時覺得不可思議到了極點，便問老師：「為什麼雲雀這麼可愛，卻要這樣對牠呢？」法文老師是一位老神父，他以他向來有點捉狹的眼神看著我們，並沒有直接回答，而是說：「以後你們就會懂的」。

直到最近才聽說，是因為雲雀把睡夢中的小孩吵醒了，氣得他想把雲雀虐死。只不過吵醒了，就要將之置之死地，不免有點過激。

然而，仔細一想，在夢中被吵醒而極度不快的例子還頗常見。究其原因，不外是夢中是美好的，而現實是惱人的。然而夢有大小之別，小夢在睡時發生，大夢則是意識形態之夢。小夢被吵醒讓人惱怒，大夢被戳破則有可能流血。精神分析學者拉岡曾說，夢比現實還真實。意思是說，白日在意識形態的控制下，所謂的理性人生常常更似大夢一場。

《駭客任務》所描繪的就是這種大夢人生。故事描寫未來的人類已由電腦所統治，所有的人類事實上都在一個狀如豆莢的小容器中睡覺，並在睡眠中因作夢而能發電供電腦使用。人類是在電腦程式的設定下作夢，在夢中卻人人以為過著真實的生活。這個故事寫的正是當代由政府與媒體掌控了所有資訊的管道，使得人的思維幾乎完全為統治者的意識形態所形塑，而在舉手投足之間，不斷「發電」配合統治階層。這時如有雲雀想要擾夢就是該當死罪的。

然而，如果沒有雲雀，那會出現怎麼樣的局面呢？就是2001到2011年的義大利。在媒體大亨貝魯斯柯尼選上之後，他掌握了全義大利的8個電視台，以至於他可以為所欲為，發生任何醜聞也無法讓他下台。

過去十多年來的土耳其則是靠著一黨獨大，不斷將伊斯蘭保守意識形態國家化，以擴大統治者的權力限縮民眾的權益。總理艾爾多安當完總理之後繼續修憲當總統，至今已在位14年，而土耳其也已經不能算是民主國家了。

因此，拉岡指出，要讓人不被特定意識形態之夢所控制，就必須讓各種意識形態紛陳，那麼人就不會那麼容易被「一種」意識形態所擺布。

最近有政治人物不斷質問別人的價值是否是「台灣價值」，讓人不寒而慄。真實的台灣其價值是多元的，也因為眾聲喧嘩所以台灣才像雲雀般可愛。若只愛單一價值，就是欲置雲雀於死地，因為多元價值擾人清夢。這樣的台灣價值就會比較像土耳其價值，甚至俄國價值了。（作者為國立台灣大學外文系教授）

(中國時報)