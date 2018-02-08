2018年02月08日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

舞者和近萬朵康乃馨共舞，綻放生命的溫柔與悲傷。已故德國編舞大師碧娜．鮑許代表作《康乃馨》，暌違21年再度來台演出。

碧娜．鮑許的舞蹈作品帶有劇場特質，她也看重舞蹈和人性間的連結，她曾表示：「我跳舞，因為我悲傷。」她也曾說過：「我在乎的是人為什麼動，而不是如何動。」也因此在她的舞作裡，可以看見舞者們挖掘內心故事，尖叫、對著觀眾說話的橋段。

樂園變成人間煉獄

《康乃馨》是碧娜．鮑許某次於智利旅行時，看見花園萬千花朵所湧現的靈感，只見舞者們身穿多彩舞衣，帶著各自的道具、樂器，在花園裡嬉戲，一開始相安無事，但舞者們開始以肢體說起自己的故事，那些來自於童年時期的回憶、傷痕，他們相互碰撞、追逐，或是模擬兔子般蹦蹦跳跳，同時也試圖透過肢體，操控對方的心智，讓華麗樂園變成了人間煉獄。

兩岸知名的藝評人李立亨過去曾經在台北、紐約欣賞過《康乃馨》，他表示：「這個以康乃馨所鋪陳的花花世界，充滿傷心、快樂和永恆，整部舞作的設計既壯觀又容易親近，在極簡的手法裡卻充滿意義，這是非常不容易的事情，我們可以感受到舞台設計和作品內涵的連結。」

回歸最原始的純粹

李立亨說，從《康乃馨》可以很直接地感受到純真、人的本質，「這部作品不一定要從嚴肅的意義去解讀，反而可以感受純真的狀態，我印象最深刻的是，有一位拿了手風琴的舞者，他身穿著短褲，慢慢走回到花園的中間，這樣的原始純粹感，我相信也是碧娜．鮑許所樂見的。」

李立亨說，這支舞作歷經多代舞者演出，但同樣保持碧娜．鮑許的舞蹈精神，「那就是知道自己為什麼而動，舞蹈就多了許多生命力。」

(中國時報)