2018年02月08日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

「黑暗也是一種力量，我是身體很僵硬的舞者，但我把這人生挫敗轉成正面能量，在編舞領域找到我的痛苦和快樂，也找到此生的價值，我無法想像沒有舞蹈的生活。」歷經喪父悲痛，新科國家文藝獎得主、舞蹈家姚淑芬破繭而出，走出長達10年的人生低潮。

姚淑芬表示，10年前的喪父之痛是漫長的悲傷，她至今仍在沉澱，去年底推出的作品《破月》，就是獻給父親的作品，「我的父親因為家中經濟並不寬裕，並不支持我學舞，但他還是默默陪伴我。我根本是個不愛跳舞、也不適合跳舞的小孩，卻有勇氣到紐約學舞、還創團編舞，有很大的一部分，是想獲得他的肯定，想對他證明我可以做到。」

姚淑芬1964年台北出生，畢業於美國紐約大學舞蹈碩士，2000年成立「世紀當代舞團」，並擔任藝術總監至今，曾獲台新藝術獎首獎。

姚淑芬說，小時候家裡大人經常為了要不要讓她繼續學舞而大吵，「每回吵架的結果，總是在母親的堅持之下，父親又咬著牙幫我付了跳舞的學費。」在家中排行老三的姚淑芬，上有哥哥、姊姊，下有弟弟、妹妹，直說自己很幸運，是家中唯一能學舞的小孩，不愛跳舞也要撐下去。

不喜歡跳舞的姚淑芬，考上了國立藝專（現台藝大）舞蹈科，接受專業舞蹈訓練，包括古典芭蕾、現代舞瑪莎葛萊姆技巧等，「但是我的筋骨很硬，完全不適合這些舞蹈技巧，很難達到老師的要求，我只能含著眼淚硬練，也不敢跟同學說我從小學舞，因為我有太多需要學習的地方了。」

姚淑芬笑說，自己是個嚮往自由的人，卻被這些舞蹈技巧的規範困住，白天練舞的壓力，晚上就到夜店角落獨舞解放。一直到參與舞蹈家謝美世所開授的爵士舞和現代舞課程，以及美國保羅泰勒舞團來台舉辦的現代舞工作坊，姚淑芬才在現代舞領域獲得解放，開啟赴美學舞的契機。

姚淑芬說，她的人生因為舞蹈，像是在玩雲霄飛車，但和舞蹈的緣分未曾斷過，「路走得遠了，才知道何處為家，我和舞蹈共處了一輩子，獲得這個最高榮譽獎，讓我的責任又重了一些，是另一個全新的開始。」

(中國時報)