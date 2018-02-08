陳婉若帶頭捐一日所得賑災

2018年02月08日 04:11 中國時報 林淑娟 、 蕭雅玲 、林彥君 報導、林彥君

成語蕎（羅永銘攝）

曾智希（羅永銘攝）

殷琦（羅永銘攝）

利菁（右）與李明川相偕出席伊林娛樂尾牙。（羅永銘攝）

伊林娛樂總經理陳婉若尾牙宣布將捐出一日所得賑災。（羅永銘攝）

李維維

伊林娛樂昨晚舉辦尾牙，今年主題「LOVE DNA愛的基因」，總經理陳婉若率領藝人利菁、李維維、賴琳恩、殷琦、夏如芝、成語蕎、李懿、曾智希、杜詩梅、劉以豪、陳志強、大愷、BOi!、李明川等人出席。陳婉若表示，花蓮剛發生6級大地震，全台賑災總動員，為傳遞愛的力量，伊林同仁也將捐出一日所得外，她也鼓勵抽中獎金的同仁，能依照自己意思捐出獎金，以力量支持賑災。

伊林娛樂總經理陳婉若接表示：「大環境不景氣，但同仁還是非常努力達到目標。」為了突破娛樂產業的現況，去年除了深入校園找尋設計師，伊林團隊也東進花蓮太魯閣辦演唱會、台南辦時尚活動外，「璀璨之星」也計畫在今年前進大陸做海選，讓伊林娛樂的舞台能夠立足兩岸成為指標性的代表。

BOi!嗨唱炒熱現場

尾牙現場一開始由在BOi!與隋玲現場獻唱〈我孩的媽〉、〈RIDE〉兩首歌，炒熱現場氣氛後，旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中也上台致詞，並將名模與藝人們去年辛勞的作品剪輯成10分鐘回顧影片後，隨即舉辦抽獎。除了有廠商提供的小禮物外，也準備10萬元現金獎，讓現場氣氛嗨翻天！

利菁原本為出席尾牙準備了一套性感透明的白紗禮服，還花一星期的時間自己手工縫亮片，但她在花蓮發生強震後，看到陸續有大樓倒塌心情難受，覺得自己的心情不再美麗，雖是尾牙但不適合再穿那樣華麗的衣服，因此臨時跟設計師潘怡良要了一件低調的銀色洋裝配褲裝，「在天氣這麼冷、他們最辛苦的時候，我沒有辦法自己穿太美太多的衣服」。

利菁揪尪躲避難室

她說，地震發生時和老公正在家看韓劇、打電動，搖了20秒後，忍不住揪老公躲到家裡的「避難室」。避難室因有一塊大梁柱、又是靠窗戶的角落，裡面還放了急難救助包，有水、乾糧、手電筒、電池及哨子等物品，她說，「平常就要居安思危，也在《麻辣天后傳》也做過防震專題，請教專家正確防震、逃難知識」。她說，如果有圈內大哥大姊發起賑災行動，她一定都會配合，出錢出力出物資都沒有問題。

李維維昨下午趕場她主演的公益微電影《用心飛翔》首映與伊林尾牙，聊到地震時她心情沉重，她說，雖然自己住在台北市，但前晚當地震在搖晃時自己也很害怕，所以更能想像在災區的人會有多害怕。她從新聞看到很多民眾在災區圍觀，也呼籲大家應該要離開，讓救難人員順利進去救災，讓更多受困者能生還。

BOi!和隋玲為了昨晚尾牙演出，3人排練了2周，地震發生時3人剛練唱結束，王翔永還獨自留在練唱室，當下一度好猶豫要不要逃出去！」陳信維雖然在地下樓，但還是有感地震的搖晃狀況，事後得知災情這麼嚴重都嚇了一跳。

(中國時報)