杜詩梅哽咽心繫花蓮災情

杜詩梅出席伊林娛樂尾牙。（羅永銘攝）

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中國時報
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杜詩梅在花蓮的燒烤店也被地震波及遭斷電。（資料照片）

花蓮大地震，杜詩梅在花蓮東大門夜市的燒烤店也受到波及，她昨晚出席伊林娛樂尾牙時表示，幸好上帝保佑，當天正好店休，否則一定會有很多人在，店裡也會有瓦斯、炭火，後果可能更不堪設想，目前初估店的損失約在10萬以內。

但她在花蓮的友人幾乎個個家裡都有災情，無一倖免。受訪時，她全程眼眶含淚，說到激動處頻頻哽咽。

她的餐廳唯一一位員工正好住在倒塌的其中一棟大樓，「他抱著懷孕中的老婆、一隻狗，吸著灰塵從6樓逃奔到2樓，然後跳出來，但家裡還有10隻貓來不及救出，但有養寵物的人都知道那種心情，他的老婆現在很擔心」，她籲請當地愛貓人士，也可以抽空幫忙留意，

她因為太喜歡花蓮，之前準備在當地置產，看中就是這次倒塌的阿官火鍋樓上的12樓，「那邊真的很漂亮，又有180度落地玻璃窗，價錢不會太貴，本來想買那邊，但被長輩阻止，認為應該要買透天厝享受花蓮的庭園生活，所以才作罷。

地震當時她在南部拍戲，地震發生後，她一夜睡不著，一直聯絡在花蓮的所有朋友，「很多朋友家裡都有災情，有家歸不得，有人一家三口睡車上，還有一票朋友跑到廟前面覺得比較安心」，朋友們都要她安心把戲拍完，她則希望過年回去跟大家一起收拾家園。

(中國時報)

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