Hebe急逃命羅美玲躲桌下

2018年02月08日 04:11 中國時報 蔡琛儀 、 許雅淳 報導

Hebe遇到地震當下驚慌失措。（取材自臉書）

身為花蓮人的小豬表示一定會私下捐款幫助災區。

徐若瑄人在新加坡，頻在臉書祈福、分享賑災消息。

羅美玲被地震嚇到整晚不敢回家。（取材自臉書）

許書豪（左起）、Fuying、Sam昨替花蓮大地震災情祈福。

花蓮前晚發生規模6的大地震，災情慘重，身為花蓮人的羅志祥（小豬）低調回應家人平安，他和同公司的蕭亞軒透過公司表示，將私下捐款或物資幫助災民重建家園。住14樓的田馥甄（Hebe）地震發生時嚇到拿起水和羽絨外套準備逃命，昨她所屬華研國際旗下藝人及員工共同捐出一日所得賑災。

蔡依林、Ella、黃妃等在臉書分享救災、捐款及物資資訊，剛回到新加坡的徐若瑄也不停轉發相關文章，心緊繫著家鄉；其他包括周杰倫夫妻、林俊傑、潘瑋柏、吳克群、江蕙、謝金燕、王心凌等人也在臉書祈福。陳綺貞、盧廣仲將在3、4月分別於台北、高雄舉辦校園演唱會，門票10日全面開賣，所屬公司添翼宣布本次演出扣除成本後，將捐出所有盈餘幫助災民。

張震嶽在花蓮開設小酒館，地震發生時他人在台北，但餐廳內器皿、酒水、燈具、桌椅等物品被震得一塌糊塗，他表示店內沒有大礙，由於蘇花公路已開通，他昨已趕回花蓮看家人。原民歌手Matzka有朋友住花蓮，幸好確認平安；家人住花蓮的魏如萱表示已和奶奶通過電話：「我奶奶家住比較靠近台東的地區，一切平安。」

潘美辰兒時曾在花蓮生活，地震發生時她人在新加坡工作，她和家人雖早已搬到台北居住，但她仍相當關心災情，飛往大陸前頻關切救災狀況，擔心昔日花蓮的舊識。羅美玲的婆婆是花蓮玉里人，地震發生時立刻抓著她們躲到桌下，幸好婆家親友平安，但也透露她們整晚不敢回家，全都裹著棉被在空曠處過夜；林宥嘉老婆丁文琪目前懷孕3個多月，一邊收拾地震包時就開始震動，讓她當場嚇哭。

FS以為喝酒頭昏

大馬男團FS成員Fuying、Sam與許書豪7日出席公益活動時也分享地震當下的狀況，許書豪說：「我剛好從健身房出來，剛傳簡訊給朋友後，地震就來了。」Fuying則表示：「地震時和Sam在13樓，被手機警訊聲嚇到。」Sam打趣說：「我還以為自己是不是喝酒頭昏。」兩人坦言很少遇到地震，之後要好好學習遇到地震後要如何保護自身安全，3人也為災情祈福，希望一切安好。

(中國時報)