陳昭榮心繫鄉親 捐200萬物資

2018年02月08日 04:11 中國時報 林淑娟 、 徐桐炘 、林彥君 報導、林彥君

黃健瑋（中）心繫在花蓮的朋友。（取材自臉書）

秀琴（左）在地震發生後急著打電話找家人。右為陳致遠。（取材自臉書）

徐詣帆（左）和老婆蔡景馨育有2子，又剛生下一女。（資料照片）

花蓮大地震造成重大災情，老家在花蓮玉里的陳昭榮一夜難眠，他表示，以往農曆年後他就都會發放物資給花蓮低收入家庭，因今年發生地震，他的中華心蓮心公益協會以及阿榮嚴選，會配合花蓮縣政府社會局提出的需求，在受災戶安頓後需要救助時給予急難救助，也會把捐贈的白米、生活物資以及急難救助金，預計捐出200萬以上。

陳昭榮說，這次主要災情都在花蓮市區，住在玉里的叔叔、姑姑親戚們因為離花蓮市還有段距離，所以一切平安，就是家裡櫃子都倒塌，「但只要人平安就好」。他在地震發生第一時間就在臉書為故鄉的鄉親祈福，並表示過年前發生這樣的天災心情特別凝重，並替辛苦的救難人員們加油打氣。

蕭薔捐出百萬賑災

花蓮大地震時，蕭薔人在20樓的住家，搖晃的感受也特別明顯，隨著陸續有災情傳出，她很關心受困災區的居民，及體恤辛苦的救難人員，蕭薔說：「真的嚇到了，天氣寒冷，很擔心花蓮朋友們的安全。」蕭薔愛心不落人後，將以「珍世美學慈善基金會」的名義捐出100萬元協助花蓮賑災。

梁文音是花蓮媳婦，她昨出席脊髓性肌肉萎縮症公益微電影《用心飛翔》時，聊起地震餘悸猶存，她一直打電話問花蓮光復鄉的公婆家與親戚是否安好，「還好他們都相當平安」。

徐詣帆老婆日前剛誕下一女，一家人都住在台北月子中心，但他老家就在花蓮，馬上打電話給人在花蓮的母親，「手機都打不通，一直告訴自己不要胡思亂想，幸好後來連絡上。」目前家人平安，但家中一片混亂，櫥櫃、電視皆毀，但因為有餘震，62歲的母親和妹妹一家只能帶著棉被、戴上安全帽睡在屋外。

莊凱勛和黃健瑋為國家地理頻道紀錄節目《綻放真台灣6》擔任旁白，前天深夜發生花蓮大地震，黃健瑋其實當晚才從花蓮開車回到台北，也趕緊在臉書打卡報平安，不過他和朋友在花蓮的租屋處杯碗瓢盆全碎落一地，「像被闖空門一樣。」黃日前帶著女兒在花蓮旅遊時就遇上地震，昨日剛好提前回北部，避過大地震。莊凱勛在地震時緊急把所有放在高處的物品拿下，擔心家人被砸傷，「現在地上滿是酒瓶、裝飾品，還有獎座。」因住處位於17樓高，「晃得好像在坐船。」

秀琴媽嚇到一直哭

家住花蓮北浦的秀琴表示，老家爸媽跟外勞三人住在一起，媽媽有心臟病、爸爸又中風，打電話給媽媽「只聽到她語無倫次一直哭」，當下只能先安慰她不要緊張，並聯繫住在花蓮的哥哥、姊姊就近照顧。但打了好幾小時都沒法聯繫到，一直到今天早上才聯繫到姊姊，並請姊姊先回家照顧爸媽。

花蓮美侖大飯店一度被誤傳在地震後倒塌，老闆娘何如芸在臉書澄清：「打電話給老公，他說飯店沒有事，外牆掉落幾塊磁磚」，並表示這次地震，飯店員工的危機處理能力很即時。

(中國時報)