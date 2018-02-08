陳昭榮心繫鄉親 捐200萬物資

陳昭榮一向熱心公益，將捐贈超過200萬物資給花蓮災民。（取材自臉書）

友善列印
中國時報
報導、林彥君
黃健瑋（中）心繫在花蓮的朋友。（取材自臉書）
秀琴（左）在地震發生後急著打電話找家人。右為陳致遠。（取材自臉書）
徐詣帆（左）和老婆蔡景馨育有2子，又剛生下一女。（資料照片）

花蓮大地震造成重大災情，老家在花蓮玉里的陳昭榮一夜難眠，他表示，以往農曆年後他就都會發放物資給花蓮低收入家庭，因今年發生地震，他的中華心蓮心公益協會以及阿榮嚴選，會配合花蓮縣政府社會局提出的需求，在受災戶安頓後需要救助時給予急難救助，也會把捐贈的白米、生活物資以及急難救助金，預計捐出200萬以上。

陳昭榮說，這次主要災情都在花蓮市區，住在玉里的叔叔、姑姑親戚們因為離花蓮市還有段距離，所以一切平安，就是家裡櫃子都倒塌，「但只要人平安就好」。他在地震發生第一時間就在臉書為故鄉的鄉親祈福，並表示過年前發生這樣的天災心情特別凝重，並替辛苦的救難人員們加油打氣。

蕭薔捐出百萬賑災

花蓮大地震時，蕭薔人在20樓的住家，搖晃的感受也特別明顯，隨著陸續有災情傳出，她很關心受困災區的居民，及體恤辛苦的救難人員，蕭薔說：「真的嚇到了，天氣寒冷，很擔心花蓮朋友們的安全。」蕭薔愛心不落人後，將以「珍世美學慈善基金會」的名義捐出100萬元協助花蓮賑災。

梁文音是花蓮媳婦，她昨出席脊髓性肌肉萎縮症公益微電影《用心飛翔》時，聊起地震餘悸猶存，她一直打電話問花蓮光復鄉的公婆家與親戚是否安好，「還好他們都相當平安」。

徐詣帆老婆日前剛誕下一女，一家人都住在台北月子中心，但他老家就在花蓮，馬上打電話給人在花蓮的母親，「手機都打不通，一直告訴自己不要胡思亂想，幸好後來連絡上。」目前家人平安，但家中一片混亂，櫥櫃、電視皆毀，但因為有餘震，62歲的母親和妹妹一家只能帶著棉被、戴上安全帽睡在屋外。

莊凱勛和黃健瑋為國家地理頻道紀錄節目《綻放真台灣6》擔任旁白，前天深夜發生花蓮大地震，黃健瑋其實當晚才從花蓮開車回到台北，也趕緊在臉書打卡報平安，不過他和朋友在花蓮的租屋處杯碗瓢盆全碎落一地，「像被闖空門一樣。」黃日前帶著女兒在花蓮旅遊時就遇上地震，昨日剛好提前回北部，避過大地震。莊凱勛在地震時緊急把所有放在高處的物品拿下，擔心家人被砸傷，「現在地上滿是酒瓶、裝飾品，還有獎座。」因住處位於17樓高，「晃得好像在坐船。」

秀琴媽嚇到一直哭

家住花蓮北浦的秀琴表示，老家爸媽跟外勞三人住在一起，媽媽有心臟病、爸爸又中風，打電話給媽媽「只聽到她語無倫次一直哭」，當下只能先安慰她不要緊張，並聯繫住在花蓮的哥哥、姊姊就近照顧。但打了好幾小時都沒法聯繫到，一直到今天早上才聯繫到姊姊，並請姊姊先回家照顧爸媽。

花蓮美侖大飯店一度被誤傳在地震後倒塌，老闆娘何如芸在臉書澄清：「打電話給老公，他說飯店沒有事，外牆掉落幾塊磁磚」，並表示這次地震，飯店員工的危機處理能力很即時。

(中國時報)

Hebe急逃命羅美玲躲桌下 阿妹200萬送暖親愛家人們

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。