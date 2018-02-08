渡邊直美：台灣朋友還好嗎

2018年02月08日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

（資料照片、取材自臉書）

花蓮6日深夜發生大地震，關心台灣的日本藝人與名人們紛紛在網上發文表示關切，包括渡邊直美、永瀨正敏、PIKO太郎等人，除擔心大家安危外，也為台灣加油打氣，並連帶引發日本網友關注。

母親為台灣人的渡邊直美心繫災情，震後不久立即在推特上用日文寫道：「台灣花蓮的地震令人擔心，台灣的朋友們大家都還好嗎？希望災害不要再擴大了。」接著用中文說：「台灣加油！花蓮加油！！」而「TWICE」周子瑜雖在韓國，也在IG上用中、韓文寫下「希望可怕的地震不要再來了，祈禱大家平安，不要有太大傷害。」。

盼災害不要再擴大

主演過國片《KANO》的演員永瀨正敏則在臉書上貼出寫著「天佑台灣」的燭光照，並且發文說：「台灣的朋友、花蓮與宜蘭的朋友，台灣東部的地震…真教人無言以對。誠摯希望災害不要再擴大。願已故者一路好走，受傷者早日康復，我衷心祈願著。天佑台灣。」

歌手西川貴教、前「NMB48」成員山田菜菜、「NGT48」成員北原里英、「氣志團」主唱綾小路翔、以及恐怖漫畫家伊藤潤二、議員蓮舫、男優東尼大木、女優葉月美音等人也都發文為台灣祈福。曾演出《半澤直樹》的歌舞伎巨星片岡愛之助正為飾演鄭成功研究台灣相關歷史，聽到震災消息非常震驚，表示願災害能減到最小。

諧星古坂大魔王則在推特上呼籲：「日本啊，此時正是報答311地震時台灣援助恩情的時候了吧！」並用中文寫道「我支持你，我愛台灣。」他的呼籲當天獲得近6萬個讚，消息登上主流日媒，引來不少網友回應，希望貢獻一己之力幫助台灣。

(中國時報)