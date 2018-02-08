微甜女孩吃老本 慘變拾荒女孩

2018年02月08日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

微甜女孩曾為了增加收入，還曾回收撿垃圾。

女團「微甜女孩」由娃娃、愛波、牙牙3人組成，歷經嚴格培訓終於發行首張EP《愛麗絲》，出道前她們分別從事舞蹈表演、教學工作，月收入平均50K左右，但組團後因為要錄音、宣傳，收入銳減，愛波樂觀說：「目前只能先過著吃老本生活，爸媽會關心錢夠不夠用，咬牙都得撐下去。」娃娃則把宿舍垃圾充分回收，3人還特地易容喬裝把垃圾扛到回收場，開心說：「最高紀錄換回20元！真的把垃圾變黃金。」

愛波大學畢業後曾是一般上班族，但熱愛表演的她幾經掙扎後辭職改當駐唱歌手，卻遇到店家惡意欠薪，最後甚至倒閉，後來她繼續累積演出經驗，才終於被挖掘簽約培訓。娃娃從馬來西亞來台求學，積極爭取各式演出、還參加過《超級偶像》甄選，她每學期逼自己成績必須達標，才能領取獎學金繼續就讀；牙牙則曾入選職棒義大犀牛啦啦隊，深受男性粉絲歡迎，沒想後來卻遇上球團解散而失業。

許下年賺2億心願

3人現在盡量把慾望降到最低，只要有團員沒錢，其他人就會幫忙金援救急，最近適逢尾牙季，她們配合度高，獲得廠商青睞邀約超過20場。

但目前牙牙身上還背有學貸、車貸約60萬元的負債，娃娃則暫時停掉保險費用，隔周卻不巧腎臟發炎掛急診，還是演藝圈新人的她們豪邁許下新年新目標：「不後悔！要年賺2億讓爸媽趕緊退休。」

(中國時報)