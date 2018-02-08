謝佳見迷重機 耍帥不耍快

2018年02月08日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

AUDEMARS PIGUET皇家橡樹41毫米計時碼表玫瑰金皮帶屬款，122萬4000元。（愛彼表提供）

AUDEMARS PIGUET皇家橡樹超薄萬年曆腕表，194萬7000元。（愛彼表提供）

大馬男星謝佳見將台灣視為自己的第二個家，前陣子出書分享來台發展心得之餘，這半年來更迷上騎著重機探訪海岸線美景，戴AUDEMARS PIGUET皇家橡樹41毫米計時碼表精鋼款77萬5000元，穿LV混皮革學院風外套、花卉印花T恤。（JOJ PHOTO攝）

AUDEMARS PIGUET皇家橡樹41毫米計時碼表鉑金鈦金屬款，136萬元。（愛彼表提供）

AUDEMARS PIGUET皇家橡樹超薄腕表鉑金鈦金屬款，111萬3000元。（愛彼表提供）

大馬男星謝佳見將台灣視為自己的第二個家，前陣子出書分享來台發展心得之餘，這半年來更迷上騎著重機探訪海岸線美景。17歲就已在馬來西亞考取重機駕照的他，雖在老家也收有幾款不同的重型機車，但直到幾個月前才下定決心砸重金購入在台的第一輛重機，並笑稱是要投資快樂，還補充說道：「辛苦了這麼久，需要投資自己一下了。」

透露趁休息空檔積極健身的他，除了有私人教練督促日常運動行程外，還跟健身教練團員一起騎去台中，更坦言：「騎重機不是為了要飆車，是為了慢慢騎要大家看到我們的帥氣，雖然有戴安全帽看不到本人，但一群人應該很有氣勢。」

挑表以保值好搭為原則

自稱因為剛購入重機，所以要對物慾有所節制，但私下喜愛腕表的他，挑選表款的重點也以保值和好搭配為原則。目前除有父親送給他的骨董表款外，對於拍攝時手上配戴的大三針AUDEMARS PIGUET愛彼皇家橡樹女皇盃2017限量版自動上鍊腕表也格外動心，除為慶祝品牌冠名之第19屆女皇盃賽馬特製限量表款外，愛彼亦透過三眼表盤的計時表款，藉大型格紋表盤等代表性細節，凸顯男人的陽剛氣質。

(中國時報)