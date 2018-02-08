2018年02月08日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

農聯社運銷部經理蔡豐欽（左起）、農糧署運銷加工組副組長饒美菊、家樂福基金會執行長蘇小真、農糧署副書長蘇茂祥、雲林縣政府農業處處長林慧如昨合力推廣茂谷柑。（家樂福提供）

愛買與雲林小農獨家契作產銷履歷茂谷柑，每袋10粒，75元。（愛買提供）

家樂福產銷履歷茂谷柑9日至15日每台斤39元，禮盒399元。（家樂福提供）

橘子象徵大吉大利、吉祥如意，是春節送禮首選之一。家樂福表示，台灣常見的柑橘類包括椪柑、桶柑、海梨柑、茂谷柑等約有10種，中秋節後陸續進入產季，產地直送的橘子，趁當季吃最好吃。10月、11月椪柑盛產、1月是茂谷柑、2月是桶柑，帶枝葉的桶柑有枝繁葉茂的寓意，又稱為年柑。

家樂福每台斤39元比去年便宜

茂谷柑產地來自雲、嘉、中、苗、竹等地，今年冬季天冷，茂谷柑就愈香甜，近日吃正得時，最甜可達13度，與蘋果相當，且多汁、耐貯藏，富有纖維素與維生素A、B、C等，過年大魚大肉可解油膩。家樂福今年茂谷柑進貨量較去年增2成，本月每周引進20噸斗六茂谷柑，預計共可超過百噸。

常見可參考的茂谷柑挑選方式以腰圍圓周計算，從最小的19cm，至21、23、25、27和最大的30cm，大顆價高送禮體面，但皮厚、部分蒂頭附近較乾；小顆便宜適合自用，皮薄汁多。家樂福公關表示，挑選茂谷柑時，外皮紋理細緻比較甜，可用手輕托，重量沉的水分較充足，農糧署也建議，冷冬可溫熱吃，連皮洗淨微波30秒補充維他命。

去年因無強颱侵襲，冬季柑橘盛產、價位便宜，家樂福昨（7日）與行政院農業委員會農糧署攜手推廣茂谷柑，9日至15日每台斤39元，較去年每台斤約5、60元便宜3分之1；會員購買春節禮盒10日至14日單筆滿2000元可享9折。

愛買與小農契作甜中帶酸

愛買從2016年起致力於「友善培育 安心生鮮」，獨家引進雲林的產銷履歷茂谷柑，與擁有生物科技碩士背景、15年種植經驗的70歲小農雷聖德契作，強調利用天然整枝方式遮蔭，不用除草劑、除蟲劑，以天然砧木靠接方式種植讓果實口感多汁、甜中帶有微酸風味。引進以來受消費者好評，帶動水果送禮業績增2成。

(中國時報)