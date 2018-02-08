百貨情人節玩親親賺機票

2018年02月08日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越情人禮精選，LINE FRIENDS Store可愛造型靠枕（熊大、兔兔），每隻1199元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9福里安花神Caffe Florian情人節限定套餐，10日至14日晚間限定，1980元。（新光三越提供）

板橋大遠百GODIVA情人節巧克力圓形禮盒9顆裝，1470元。（板橋大遠百提供）

微風信義Pacari Chocolate玫瑰天竺葵60％，50g、320元。（微風提供）

微風信義moet & chandon情人節限定版粉紅香檳，包裝上化妝舞會的剪影向18世紀法國龐巴度夫人致敬，2450元。（微風提供）

西洋情人節在小年夜，讓狗年多了甜蜜感，百貨延續傳統辦親吻大賽，讓情侶戀愛升溫；線上訂位有機會免費享用情人餐。微風台北車站連續7年辦「KISS馬拉松接吻大賽」，有別以往首獎送手機，今年擴大規模，冠軍情侶可獲酷航「台北-泰國喀比FLYBAG雙人來回機票」。

11日活動參加條件與去年相同，18歲以上不限性別、關係2人1組，共65對、130位，去年首次有男男組，今年會否有驚喜當天揭曉；但因增設大獎，歷屆前3強有3組回鍋，且有愛的幸福泡泡、單手勇士和金雞獨立3個關卡增加競賽難度；10日前憑微風台北車站當日不限消費金額發票可報名。

微風信義14日前集合台灣Schokolake巧克力雲莊、立陶宛百年Ruta露特巧克力、採用符合公平貿易和有機原料的Zotter、Appletinies貴婦甜心有機蘋果丁巧克力、西班牙BLANXART，和阿聯酋航空頭等艙必備Pacari共6個品牌，推出巧克力特展；9至20日有酩悅香檳Moet & Chandon Pop Up Store，強打情人節限定版粉紅香檳。

新光三越14日前「KISS西洋情人節」搭上「旺旺卡利High」檔期，近250家餐飲首度納入累計，刷13家銀行滿1萬元以上享4至6％禮券回饋；由於年前訂位需求增加，為免去打電話訂位或現場候位的麻煩，首創「美食訂候位服務」，除台北的南西店、信義新天地、站前店、天母店，和台中中港店、台南新天地外，9日起台南中山店、高雄左營店和三多店也開放。28日前用訂候位服務按指定步驟，可參加「我來買單！周周抽」活動，有機會享情人餐全桌免費。

板橋大遠百14日前「情人節送禮精選」，搭上百貨服飾當日單筆滿3500送250，8至14日數位3C單筆滿萬送500、大家電單筆滿萬送千等，送禮可享優惠。法國GONTRAN CHERRIER可頌推特製巧克力甜點；英國插畫家Jessie Ford設計的GODIVA禮盒，14日前有「The Perfect Pair」服務，買任一情人節系列禮盒送心意卡與自選字母吊飾。（飲酒過量有礙健康）

(中國時報)