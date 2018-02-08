他山之石－網友瘋求台版地震包

2018年02月08日 04:11 中國時報 石欣蒨 、 吳娮翎 報導

momo購物網PUSH!地震防關用品組合式多功能救災鏟子戶外活動鏟，市價3360元，特價1680元。（momo購物網提供）

蝦皮購物銀單色加大求生毯 210x160公分，25元。（蝦皮購物提供）

日本樂天販售多款防災包，裡頭包括保存期限達5年以上的水及食品、衛生用品及燈等多項防災物品，1萬7990日圓（台幣約4815元）。（翻攝自日本樂天）

日本樂天還有多項保存期限達5年以上的水及食品，像是飯、罐頭麵包、乾糧等食品，5人3日應急食品，1萬2750日圓（台幣約3412元）。(翻攝自日本樂天）

溫泉兔暖暖包10片。（康是美提供）

屈臣氏蒸餾水800ml。（屈臣氏提供）

PRO特選強光伸縮手電筒。（特力屋提供）

棉紗手套。（特力屋提供）

屈臣氏醫療防護口罩（成人）10入。（屈臣氏提供）

統一藥品救急絆。（康是美提供）

花蓮大地震造成嚴重人員傷亡與樓房倒塌，也讓台灣民眾警覺，擁有完整地震包（防災包）的重要性，其實台灣無論網購或實體通路的地震包選擇相當少，但從4日地震發生時，早就已被搶購一空，加上前晚地震發生第一時間，有眾多網友瘋求地震包，可見潛在需求相當的大，多家業者表示，也不排除引進或組合地震包來販售。

防災應變 日本有一套

他山之石，可以攻錯，日本與台灣同為地震帶，但防災意識更高，像會推出保存期限至少5年等的防災食品等，都是為遇上災難時應變；而搜尋日本樂天網站也會發現，有眾多地震包選項，裡面則有不能少的防災毛毯、儲能燈，到各式各樣的即食食品，如米飯、罐頭麵包、水，有些完整度高的，還會含有凝固劑、防臭袋、尿袋等衛生用品，讓消費者多一分安心。

台灣市面完整的地震包業者非常少，像PChome24h購物的店家雖引進日本推出的地震防災包，內含警報燈、防災頭套、高頻求救哨、專業救援繩索、保溫急救毯等物品，雖缺乏了防災食品，從4日地震後，短短3日內就全數完售；而相關救難商品則是花蓮大地震後熱賣，以momo為例，戶外救難毯、居家救難包、哨子、防災頭套等都已賣到缺貨。

自己打造 乾糧記得更新

業者私下建議，消費者可依需求自行添購不同單品，打造自己專屬的地震包，只要乾糧部分時常更新，避免放到過期，也可達到相同效果，或是至日本電商平台選購專門的地震包裝備。由於這波地震包討論度高，不少業者也開始考慮銷售組合商品銷售，像特力屋公關就表示，目前店內有售求生繩、手電筒、水壺、口罩、口哨、手套、暖暖包、耳塞、保暖毯等單品，因應民眾需求高，未來不排除推出相關的地震包。

(中國時報)