試車報告－BMW X2 雨中飆野性美

BMW X2 sDrive 20i M Sport X車頭為全新造型，配備全新世代類六角形LED頭燈，加上高腰線的設計，讓車身散發著運動野性美。（粘耿豪攝）

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中國時報
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BMW X2 sDrive 20i M Sport X多功能方向盤附換檔撥片。（粘耿豪攝）
BMW X2 sDrive 20i M Sport X後座配備空調出風口，座椅有不錯的舒適性。（粘耿豪攝）
BMW X2 sDrive 20i M Sport X前座為電動調整附記憶功能，還可調整腰部寬窄。（粘耿豪攝）
BMW X2 sDrive 20i M Sport X配備M跑車化懸吊並搭配225/45/R19大尺寸輪胎。（粘耿豪攝）

運動休旅車當道，已占新車市場四成銷量，小型跨界休旅車更是當紅炸子雞，BMW、INFINITI、VOLVO都將在今年推出新車，其中BMW全新車型X2年初才在北美車展發表，總代理汎德已搶在第一時間引進，此車與BMW過往X車系有著不同造型DNA，多處細節更是向經典致敬。

車頭更顯霸氣

BMW X車系單數（如X1、X3）是運動休旅車型，雙數（如X6）為跨界休旅車型，X2與X1擁有相同的車身寬度與軸距，但車高降低超過7公分，X2 sDrive20i及X2 sDrive20i M Sport X配置相同2.0L汽油引擎、192hp/280Nm最大動力輸出，售價分別為205、215萬元，主要差別在於後者多了價值28萬元的M Sport X跑車化套件。

為了打破X車系既有風格，X2採取上窄下寬的梯型雙腎形水箱護罩，讓車頭顯得特別霸氣，原來這樣的設計語彙是向傳奇歌手貓王曾經擁有的經典座駕BMW 507致敬；另一亮點是在C柱上多了一枚BMW原廠飾徽，這也大有來頭，是傳承自BMW 3.0 CSL Coupe的設計。

配色營造精緻質感

我們試駕的X2 sDrive 20i M Sport X包括前後保桿及車側下護板都運用Dark shadow配色營造精緻質感，加上車身同色的輪拱與側裙，M跑車化懸吊及225/45/R19車輪，尾門上還有M款擾流翼，展現帶著野性的跨界休旅車性格。

昨天整天都在陰雨天候當中，我們冒雨在山路中來回穿梭，可明顯感受懸吊系統處理路面的穩定性，遇上坑洞的彈跳抑制做得不錯，加上車身降低的緣故，會讓人誤以為是開著掀背車，而不是重心略高的休旅車，加上X2還提供Sport操駕模式，帶來更多奔馳的樂趣。

(中國時報)

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