平安夜迷情

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中國時報
鄭順聰

「幸好，幸好我沒加入班上同學的感情大亂鬥，那真是複雜啊！這兒比較單純，單純就是吟唱歌曲，聽美妙的樂音啊！」修遠心頭這樣想著，口中跟著哼唱，聖誕樹下堆疊著亮片緞帶裝飾的禮物，等待抽獎揭曉，也不知誰會抽到誰的獎品，誰會傳遞心意給誰，打開獎品，裡頭會是誰的真心？誰的假意？誰的玩笑？誰的空無一物？

歡樂即將達致高潮，臨近半夜十二點，鈐字離開鋼琴，走到最前方眾人的焦點。

湛黑的子夜，鈐字變身為音樂精靈，輕啟朱唇，款款唱曲，端正的英文，乾淨的聲音，還有那一頭飄逸的長髮，彷若綻放光芒。修遠注意到鈐字的手，那雙靈巧的手，在吸油面紙以極細原子筆寫下名字的手，在午夜隨著樂音擺動。鈐字領唱的這首歌，該不會就是那晚她心中哼唱的、不讓修遠知曉的旋律？

修遠從人群縫隙瞥見鋼琴上的節拍器，置放其心頭，一撥即擺動，來回反覆的擺動，這難道是孔雀羽眼深藏的那個傳說，他和鈐字被樂音所包圍，要共同來吟唱這段旋律，一同走進情歌之中？

此時，隔壁有位學姊說：「學妹今夜好美，唱得真動人，可惜她男朋友今天沒辦法來。」

夜已央，墨黑凝重，修遠的心情如篝火的餘燼，灰黑枯敗，回武嶺的路腳步沉重，山路被拉長了。回到寢室，更生與港立呼呼大睡，也不知他們今晚去了哪裡？歡樂否？寂寥否？修遠的心情盪到了谷底，他抽出鈐字寫給他的吸油面紙，字跡輕靈，墨水暈開虛假。不，修遠心頭喊著，那不是鈐字的錯，從頭到尾她也沒說什麼，單純是好友的情誼。孔雀開屏也不單單為了人們，她只是習慣性的展開翎毛，蔚然讓羽眼閃動著。修遠的眼前，浮現那五彩繽紛的羽眼，他和鈐字進入的那個傳說，最終只是枉然。

會錯意了，這不過是場虛幻，就像歌聲，你聽得到它，美妙動人，但你捕捉不到她，就像鈐字，跟所有的人都美好，總是笑盈盈的，她是純真，她只喜歡交朋友，她就是鈐字。

晨鐘在心中響起，那句話敲痛了修遠：我不屬於愛情，因為，一碰觸，就會粉碎。（待續）

(中國時報)

阿寶 混世魔王

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