混世魔王

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中國時報
神隱

老者繼續道：「說了這麼多，你一定還是無法了解，何以我要將這筆帳賴在鳩摩羅什的頭上？其實原先我也只是懷疑，只當是自己走了厄運，窮途末路，衰神上身。直到多年以後淪落到一個不知名的城市乞討，不怕你笑，我雙足廢了，留下爛命一條，能活下來便從不求死，大丈夫頂天立地，總有落難之時，真忍人所不能忍才是真功夫。有一天，一個孩子一直瞅著我看，我趕他走，他也不走，後來竟叫一堆人來看，沒想到人愈聚愈多，對著我議論紛紛，接著忽然聽到一人高談闊論，說著大法師的英雄事蹟，一段接著一段說。當時西域各地只要有人講大法師的故事，就一定有人駐足、圍聚、聆聽，如同講經傳法，這人講了什麼我並沒有興趣，這樣的故事我聽多了，千篇一律，但他最後的結論，卻教我吃驚不已。

「他說，『和大法師作對的下場就只有一個，就是像這個人一樣，不生不死，比狗還不如。他活該。要不是法師慈悲，留他一命，他早該碎屍萬段。』說完，那人便朝我啐了一口痰，然後不得了，整個市集的人都來朝我啐痰、唾罵，甚至踹一腳，說實話，這段日子以來，什麼屈辱、什麼病痛，我都挨過來了，這一場公然的羞辱卻讓我悲慟萬分，當場便沒來由的嚎哭了起來，眾人見我哭，哭得還挺可憐的，也就住手。」

「但我不服氣，也莫名其妙，我已經成為廢人了，為何還要受這種屈辱？便抓著一個人問：『你為什麼知道我是跟大法師作對的人？難道我的臉上寫著字嗎？』你猜那人回我什麼？他說：『是啊，你臉上是寫著字，你不知道嗎？』我大驚，連忙追著對方問：『告訴我，我臉上寫著什麼？』『食日流民，真心懺悔。』我當場便傻了，猶如被五雷轟頂，腦中一片空白。」

老者趨近和尚，並指著自己額上的刺青，果真有一道文字，橫著寫，是龜茲文字。

（待續）

(中國時報)

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