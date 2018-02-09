花蓮大地震 10死 7失聯 273傷！黃金救援72小時 與死神搶時間

2018年02月09日 04:10 中國時報 林縉明 、 許家寧 、 張祈 、 葉書宏 、 曾百村 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮大地震死亡名單

死傷及失蹤人數統計

「任何希望都不放過！」全台搜救人員8日持續接力搜救花蓮大地震受困民眾，即便連日來花蓮不斷發生餘震，搜救人員仍冒險搜索，為確保大樓結構完整及安全，在土木技師協助下，以小型破壞器材開路，試圖要在斷垣殘壁中清出通道，把握黃金救援72小時，與死神搶時間。

大型機具今進駐 拆3危樓

花蓮大地震9日進入第3天，4棟倒塌危樓陸續結束搜救行動，今日上午6時許，大型機具將進駐，預計接續拆除吾居吾宿、白金雙星及統帥飯店3棟危樓。至於雲門翠堤大樓，考量尚有失聯者未尋獲，將持續搜救，等待相關專業人士討論後再決定。

花蓮縣外海6日晚間發生芮氏規模6.0強震，造成4處大樓倒塌，中央災害應變中心統計至8日晚間8時，已釀成10人死亡、273人受傷，但目前在雲門翠堤大樓還有7人失聯，眼見救援黃金72小時一分一秒流失，雖然餘震不斷，但搜救仍持續進行。

徒手接力搬碎石 擴大搜索

內政部長葉俊榮8日再度前往災區，鼓勵來自全台各地的特搜隊員。他表示，各縣市支援消防同仁相當有鬥志，一心一意要救人，自己深受感動，務必做好危險建築物周邊人員管制工作，避免民眾進入造成危險，並請第一線救災人員務必注意自身安全。

倒塌的雲門翠堤大樓1、2樓旅店被壓得面目全非，內部堆滿碎石，寸步難行，搜救人員兵分多路，鎖定2樓房間及1樓大廳反覆搜索，入夜之後能見度降低，無法使用大型機具，搜救人員只能在寒風大雨中以接力方式徒手搬出碎石、床墊等家具，擴大搜索空間。

躲餘震反覆進撤 絕不放棄

但一夜以來餘震仍不停，陸續發生多起規模4以上餘震，劇烈的搖晃及刺耳的鳴笛聲發出警告，搜救隊員大喊「快撤！」急忙撤出雲翠大樓50公尺以外，還有搜救人員在爬出洞口時遭到劃傷，反覆暫停的搜救行動，讓搜救隊員疲於奔命。

搜救人員徒手挖出一道出口，讓更多搜救人員得以進入，不時有餘震，人員常常需先撤出，增加搜救難度，不眠不休尋找了一晚，凌晨2時在205號房狹窄空間發現裹著棉被的韋姓陸女遺體，3小時之後又找到江姓罹難員工，讓隊員看了一陣鼻酸。

花蓮縣消防局統計，雲翠大樓內漂亮生活旅店仍有7人失聯，分別為203號房內的5名陸籍遊客及1對蘇姓加拿大籍香港華人夫妻，搜救人員正在嘗試突破斷垣殘壁，擴大搜索範圍，不放棄最後的希望，期待把握在搜救時效裡，仍有奇蹟發生。

(中國時報)