「1樓拆掉隔間 失去支撐...」前副主委質疑 雲翠軟腳坍塌

2018年02月09日 04:10 中國時報 曾百村 、 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

雲門翠堤大樓在花蓮大地震後嚴重傾斜，雲門翠堤前副主委邱耀南質疑是1樓業者打掉隔間，破壞結構才會釀禍。（黃世麒攝）

花蓮雲門翠堤大樓在花蓮大地震嚴重傾斜，造成7人死亡、7人失蹤悲劇，目前安置在小巨蛋收容所，也是雲翠前副主委的邱耀南激動指出，後悔當初自己沒有堅持，讓1樓的阿官火鍋和漂亮生活旅店打掉梁柱，使得建築物失去支撐，痛批人類的私心，對不起往生的人。

後悔4年前沒堅持恢復原狀

邱耀南透露，10多年前雲門翠堤大樓1樓部分遭法拍，4年前業者大動作變更設計，為了擴張營業空間，改變大樓結構，大舉拆掉整層隔間，他強烈質疑變更大樓設計導致大樓承重失衡，是造成傾斜的主因。

家住5樓的邱耀南說，一陣天搖地晃後，家都不是家的模樣，摸黑爬到窗邊，發現竟是路面，才驚覺事情大條了，獲救後看到家園模樣，慘到認不出來。

建築師公會排除施工疑慮

「變更設計樂了業者，卻苦了上層居民」，邱耀南說，當時消防局勘察時曾要求恢復原狀，但後來不知為何又沒了下文，業者還是照常營業，這次大樓果然經不過考驗，地上3層樓全擠在地下1樓，居民全都無家可歸，甚至連命也沒了。

但花蓮縣建築師公會理事長劉燕湖卻有不同看法，他6日晚間進駐雲翠大樓觀察，當時的施工廠商也到場說明建構過程，劉燕湖強調，雖歷經強烈地震，建築體傾斜嚴重，但4樓以上結構完整無裂縫，初步排除施工疑慮。

劉燕湖表示，研判因斷層帶正好位居單邊騎樓處，也就是建築物最脆弱的部位，坍塌後重力不穩，建築物傾斜，加上重量從上壓下來，造成1到3樓無法承受重量，造成碎裂變形。

由於傾斜狀況攸關救援進度，劉燕湖與團隊透過紅外線進行維持1小時的偵測，確認建築物並無持續傾斜後，才能接續救援行動，由於花蓮4級以上餘震不斷，雲翠大樓傾斜不停，2度中止救援，並放置13支鋼構、20消波塊支撐建築，爭取救援時間。

(中國時報)