統帥老闆霸氣 續聘員工、發薪！將負責傷亡相關費用 盼能原地重建

2018年02月09日 04:10 中國時報 曾百村 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮大地震震跨了逾40年老招牌的「統帥大飯店」，雖然業者損失慘重，但昨仍對員工喊話，強調會與84位員工一同「再站起來」，除期盼原址重建外，也會續聘在職員工並如期發放薪水，絕不讓員工沒錢過年，同時，也會對不幸傷亡員工家屬負起責任，給家屬合理的交代。

營業逾40年 花蓮地標

統帥大飯店自1971年營業至今，已超過40年歲月，是花蓮市老字號飯店及建築，更是花蓮知名地標，但6日晚間的7級強震，不僅震垮飯店，1名員工也不幸罹難，讓外界相當震驚遺憾。

不少逃過一劫的員工與民眾，難過地拿起手機拍下飯店殘垣，盼望能原地重建，找回花蓮人的記憶。

醫療賠償等 已有共識

統帥大飯店營業部副總周瑞祥表示，第一時間已探視受傷員工及罹難員工家屬，後續包括醫療、賠償及喪葬一切責任，目前已與家屬取得共識。

周瑞祥表示，雖然飯店遭遇不幸，且重建的時間可能不短，但統帥在花蓮人的心中已有無法抹滅的印象及地位，未來期盼拆除倒塌的建築後，能夠在原址新建「新統帥」大飯店，希望花蓮鄉親與外地遊客都能為他們打氣，期待這一天的到來。

對於有建築技師認為統帥大飯店是因結構問題才會倒塌，周瑞祥澄清強調，飯店歷年來都有依相關規定檢查，每隔一段時間就會重新整修，17年前整修時也特別針對結構加強，讓耐震度達到7.5級，仍不敵這次地震。

17年前整修 加強結構

一場地震，讓所有員工瞬間沒了工作，周瑞祥表示，員工一直是公司的「心頭肉」，也了解員工需要工作的需求，只要願意留下來的員工，都將繼續聘用，這個月也會如期發出薪資，絕對不會讓員工沒錢過年，而未來重建之路漫長，也希望員工能夠與飯店一同「再站起來」，重新成為花蓮的驕傲。

(中國時報)