罹難者家屬慟 不知怎麼過年

2018年02月09日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮大地震共釀成10死慘劇，罹難者家屬難過地聚在殯儀館，想到農曆春節圍爐，「有家人將永遠缺席」，成為罹難者家屬最深的缺憾。花蓮縣長傅崐萁8日前往殯儀館，發放120萬元慰問金給台籍罹難者家屬，陸籍家屬則由花蓮縣府發放20萬元及社會各界募集愛心捐款40萬元、共60萬元慰問金。不少家屬難掩哀慟，直說歡樂的春節卻變樣成了天人永隔，「這個年要怎麼過？」

傅崐萁與衛福部長陳時中8日前往花蓮殯儀館慰問罹難者家屬，發放慰問金給罹難者江振昌、劉東騰家屬及陸籍旅客余妃的丈夫，台籍家屬領取慰問金120萬元，陸籍則由花蓮縣府發放20萬元及向社會各界募集愛心捐款40萬元、共60萬元慰問金。

8日上午才從雲門翠堤大樓的瓦礫堆中發現的「漂亮生活旅店」櫃檯人員江振昌，遺體送到殯儀館由家人處理後事，傅崐萁當場為江振昌的兒子打氣，要他好好照顧好家人，縣府會全力協助完成後事，江的兒子紅著眼眶答應說：「我會加油！」

死者劉東騰的妻子一邊流眼淚一邊說，在花蓮住那麼久，第一次碰上這麼大的地震，地震實在搖得太大，丈夫才會摔倒被壓成重傷身亡，「過年團聚前，老伴卻天人永隔，我實在無法接受這個事實！」從來沒想過花蓮這個好地方，如今卻成了她的傷心地。

陸籍死者余妃這次是帶著11歲兒子來台自由行，在花蓮遭遇強震，兒子輕傷被救出，余女重傷送醫，撐到丈夫從福建廈門趕來見面後，才嚥下最後一口氣離世，丈夫哭著說：「為什麼來台旅遊，卻是她人生的最後一趟旅程？太難讓人相信這是真的！」

傅崐萁一再對余妃的丈夫表達歉意，強調慰問金實在無法代表什麼，只能聊表哀思，至於後續遺體是要送回福建省，抑或火化再帶回，縣府都會尊重家屬意願，全力協助配合。

(中國時報)