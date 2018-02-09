舊遠百鋼筋外露 封鎖待拆除

花蓮市中心的舊遠百大樓受強震影響，外牆剝落，1樓的柱子龜裂，水泥粉碎露出鋼筋，鐵捲門也扭曲變形。（花蓮公所提供）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮大地震除造成市區4棟大樓倒塌，另有不少建物受損，市區內舊遠東百貨建築1樓牆面瓷磚脫落、鋼筋外露、柱體出現大裂縫，引發周邊住戶恐慌。花蓮縣政府建設處8日會同土木技師前往勘查，發現建物結構受損嚴重，補強也無法改善，已貼上代表危樓的紅單並圍起封鎖線，將擇日拆除。

位在花蓮市中華路上的舊遠東百貨屋齡超過20年，9年前遠百搬遷至和平路新址後閒置至今，一度被列為危險建築，後經縣府補強提高安全係數，才剛除掉危險大樓標籤，卻又因這次大地震嚴重受損，且鋼筋明顯外露，成為「軟腳建築」。

在舊遠百對面經營鐘錶店的劉老闆說，地震發生時，一家人都拔腿狂奔衝出，怕的不是自家店面倒下，而是擔心對面的舊遠百坍塌，如今看見舊遠百大樓梁柱碎裂、鋼筋外露，希望相關單位盡快解決，不要等整棟房子坍塌，又造成人命傷亡，「那就來不及了！」

因舊遠百位於花蓮市中心，每天往來車輛、人潮眾多，不少民眾擔心，連日來餘震又多又大，很擔心舊遠百會「撐不住」。縣府建設處科長張志豪8日上午會同技師查估，發現舊遠百受損相當嚴重，即使補強也無法改善，已再度成為危樓，必須拆除，已當場貼上紅單。

遠東百貨總公司行銷副理鄭嘉蕙表示，舊遠百處理方式受到總公司高度關切，處置方向包括都市更新、改建為停車場等都是評估方向，公司也持續與市公所討論，會加速處理。

由於連日餘震不斷，花蓮縣政府正逐一清查市區危樓，目前以國盛六街、統帥大飯店及雲門翠堤大樓等4間倒塌大樓為優先，縣府也派駐45名技師，提供民眾免費申請檢測。

張志豪指出，去年縣府受理15件耐震補強補助，以1999年以前的老舊房屋為主，提供免費鑑測及補強，今年則將進行「都市危險及老舊建物重建計畫」，給予容積率及建蔽率優惠，盼能加速老舊建物更新，詳細內容仍在擬訂中。

(中國時報)

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